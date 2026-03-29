AMP.- Antonelli repite victoria en Suzuka y es nuevo líder del Mundial

KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, portrait pole position celebration during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, y se convierte en el nuevo líder del campeonato, en una jornada en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han acabado decimoquinto y decimoctavo, ambos fuera de la zona de puntos.

Antonelli, que ya había ganado hace dos semanas en China, reinó también en Suzuka en una carrera en la que parecía que iba a pagar cara una mala salida, pero en la que un coche de seguridad salió a su rescate. Con ello, se convierte en el líder más joven de la historia del Mundial de F1, con 19 años.

El transalpino se impuso con 13 segundos de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que logró su primer podio de la temporada, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se subió al tercer cajón. Los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) cerraron el 'Top 5'.

En el 'Top 10' concluyeron además el también inglés Lewis Hamilton (Ferrari), el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el francés Esteban Ocon (Haas).

Mientras, Sainz, que partía decimosexto, pudo mejorar una posición hasta la decimoquinta, mientras que Alonso pasó de penúltimo a decimoctavo, consiguiendo ver por primera vez la bandera a cuadros este curso, en una carrera en casa de Honda que volvió a evidenciar los problemas de Aston Martin con el abandono del otro monoplaza, el del canadiense Lance Stroll -por un posible problema de presión de agua-.

Nada más apagarse los semáforos en Suzuka, Piastri realizó una magnífica salida que le permitió ponerse en cabeza en la primera curva, mientras que los Mercedes, con el 'poleman' Antonelli quedándose clavado en el cajón, perdían posiciones. Poco después, Russell desafiaba al McLaren por el liderato, aunque no conseguía superarle.

La acción continuó y algunos pilotos como Piastri y Russell realizaban sus paradas en boxes cuando el caos se desató. El accidente del británico Ollie Bearman (Haas) provocó la salida del coche de seguridad en la vuelta 22, y eso permitió a Antonelli, que aún no había parado en garajes y que era líder provisional, entrar y volver al primer puesto.

Fue el golpe de suerte definitivo para el italiano, que consiguió conservar su posición de privilegio para sellar su segundo triunfo consecutivo en el Mundial, en el que ahora manda (72) con nueve puntos de ventaja sobre su compañero Russell (63) y con 23 sobre Leclerc (49).

"Aún es pronto para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino. En la carrera tuve una salida terrible, pero luego tuve suerte con el coche de seguridad y pude ponerme en cabeza. Después, el ritmo fue increíble y el segundo 'stint' fue realmente bueno. Me sentí muy cómodo con el coche y estoy muy satisfecho con el resultado", señaló Antonelli tras la carrera.

Ahora, los pilotos afrontarán un parón importante hasta el primer fin de semana de mayo, cuando se celebrará el Gran Premio de Miami (Estados Unidos). Los dos Grandes Premios de marzo, el de Baréin y el de Arabia Saudí, tuvieron que aplazarse por la situación geopolítica en Oriente Próximo.