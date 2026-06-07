ACT.- Antonelli resiste al caos de Mónaco y afianza su liderato

07 June 2026, Monaco, Monte Carlo: Italian driver Andrea Kimi Antonelli (L) of Mercedes team leads the race with British driver Lewis Hamilton of Ferrari during the Monaco F1 Grand Prix at the Circuit de Monaco. Photo: David Davies/PA Wire/dpa - David Davies/PA Wire/dpa

((Actualiza con sanciones))

Hamilton y Hadjar completan el podio de una carrera con siete abandonos, entre ellos el de Sainz; Alonso termina undécimo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistado este domingo su quinta victoria consecutiva en un caótico Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexta prueba del Campeonato del Mundo, ampliando su ventaja en la general, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) ha finalizado undécimo y Carlos Sainz (Williams) no ha podido terminar por un accidente a seis vueltas del final.

La 'clavada' en la salida y posterior retirada del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que salía segundo, y los abandonos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), los británicos Lando Norris (McLaren) y Ollie Bearman (Haas), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y Sainz marcaron una cita en la que Antonelli no tuvo rival por las calles del Principado.

Ajeno a los accidentes y a la bandera roja que ondeó a diez vueltas del final, Antonelli se llevó el triunfo por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), y del francés Isack Hadjar (Red Bull), que ascendió al tercer puesto por la sanción de cinco segundos a su compatriota Pierre Gasly (Alpine), que había entrado tercero y que cayó a la séptima plaza por exceder el límite de velocidad en el 'pitlane'.

Con ello, el transalpino amplía su ventaja al frente de la general, con 156 puntos, 66 más que el nuevo segundo clasificado, un Hamilton (90) que aprovechó el mal día del compañero de Antonelli, el británico George Russell (Mercedes, 88), que se quedó fuera de la lucha por el podio después de que su equipo no cumpliese la sanción de cinco puntos, al parar en el 'pitlane', que le había impuesto por exceso de velocidad.

En clave española, Sainz, que partía duodécimo, se despidió en la vuelta 72 de 78 tras irse contra el muro por un toque del brasileño Gabriel Bortoletto (Audi). Alonso, que arrancó desde la última fila de la parrilla, también subió puestos hasta el undécimo gracias a las retiradas y sanciones.

Nada más apagarse los semáforos, el Red Bull de Max Verstappen se quedó clavado en la segunda posición de la parrilla; la rotura del motor finiquitaba las opciones de tetracampeón del mundo, que entró en garajes para retirarse. Por delante, Antonelli tiraba con los Ferrari a su presionando.

A la vez, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) fue sancionado con un 'drive through' por situarse en la casilla de salida incorrecta, la que pertenecía al brasileño Gabriel Bortoletto, al que se le paró el coche antes de la vuelta de formación.

Después del neerlandés, el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) también acababa su aventura en la vuelta 18 por el sobrecalentamiento de los frenos, y el francés Isack Hadjar (Red Bull) comenzaba a sufrir, acosado por el británico George Russell (Mercedes); sin embargo, desde boxes le explicaban que su problema en el motor no tenía solución.

El de las 'flechas plateadas' le ganó la posición tras una mala parada de la marca energética, mientras se desataba en carrusel de investigaciones: Russell, Hamilton, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), recibían cinco segundos de sanción por exceder el límite de velocidad en el 'pitlane', y Lance Stroll, por exceder los límites de la pista.

Un accidente precisamente del canadiense contra las protecciones hizo salir al coche de seguridad en la vuelta 61, aunque antes, en la 45, se producía la retirada del vigente campeón del mundo, Lando Norris, el quinto abandono de McLaren en lo que va de temporada.

Con el 'safety car' en pista, todos pilotos se lanzaron a boxes en busca de la parada gratis, pero el caos se desató. Mercedes no cumplió los cinco segundos de sanción de Russell, que regresó a pista quinto, con Hadjar por delante. Solo dos giros después del festival de paradas, en la vuelta 66, volvía a ondear la bandera amarilla y salía el coche de seguridad.

Leclerc, en el mismo punto que Stroll, se fue contra el muro y se dejaba en él todas sus opciones de volver a reinar en casa, dejando a Hamilton y a Hadjar en posiciones de podio. A falta de diez giros para el final, en la 68, Dirección de Carrera sacaba la bandera roja por precaución, para comprobar el estado de la curva 19.

Durante el parón, se confirmaba la sanción de 'drive through' a Russell por no cumplir los cinco segundos en boxes, lo que le dejaba automáticamente sin opciones de podio, y Hamilton y Hadjar se libraban tras una investigación pon infringir el procedimiento de 'safety car'.

Nada más reanudarse la carrera desde la parrilla, Antonelli se escapaba y Sainz se despedía después de irse contra el muro y destrozar su monoplaza tras un toque de Bortoleto. A la vez, se anunciaba que se investigaría a Hadjar por una supuesta infracción bajo bandera roja.

Antonelli era el primero en ver la bandera a cuadros, justo por delante de Hamilton, y Gasly, pendiente de cumplir la sanción de cinco segundos, entraba tercero pero caía hasta el séptimo lugar. Así, Hadjar ascendía al podio, mientras que Piastri y el neozelandés Liam Lawson (RB) completaban el 'Top 5'. El británico Arvid Lindblad (RB), sexto; el tailandés Alex Albon (Williams), octavo; el francés Esteban Ocon (Haas), noveno; y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) cerraban la zona de puntos.