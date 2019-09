Fórmula 1/GP Rusia.- Sainz: "Estoy completamente seguro de que podemos cambiar la situación"

Publicado 25/09/2019 11:02:52 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha lamentado que "las tres primeras carreras después de las vacaciones de verano no han salido bien", ya que no ha logrado puntuar en ninguna de ellas, pero se ha mostrado "completamente seguro" de que podrán "cambiar la situación" a partir del Gran Premio de Rusia.

"Las tres primeras carreras después de las vacaciones de verano no han salido bien, pero estoy completamente seguro de que podemos cambiar la situación. El coche está funcionando bien y todo el equipo está enfocado. No hay ninguna razón por la que no debiéramos seguir avanzando y, afortunadamente, el próximo Gran Premio está a la vuelta de la esquina", subrayó Sainz en declaraciones facilitadas por su equipo.

De cara al próximo fin de semana, apuntó que "el circuito de Sochi es un desafío interesante". "Tiene muchas curvas de baja velocidad y 90 grados, similares a Singapur, pero también hay más rincones únicos como una larga curva de izquierdas entre la tres y la cinco. Estoy listo para darlo todo una vez más", prometió.