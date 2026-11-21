03 VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Ford RB22, action during the 2026 Formula 1 Las Vegas Grand Prix, 21th round of the 2026 Formula One World Championship from November 19 to 21, 2026 on the Las Vegas Strip Circuit, in Las Vegas, United States of Am - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha sido el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas, vigésima primera prueba del Mundial de Fórmula 1, pero su sanción de cinco posiciones permitirá al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) salir primero este domingo, en el que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) partirán decimoctavo y vigésimo.

El joven campeón del mundo, que se esperaba que diese rebufo a su compañero George Russell después de conocerse que penalizaría por cambiar el motor de combustión interna y el turbocompresor -este último sin penalización por cambiarlo el número de veces permitido-, sorprendió a todos marcando un crono de 1:33.893 en la definitiva Q3, casi tres décimas por delante de Verstappen.

Aún así, Antonelli deberá salir sexto, por lo que en primera fila partirán el tetracampeón mundial y Russell, mientras que el también británico Lando Norris (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) lo harán desde la segunda. El vigente campeón del mundo partirá por detrás del británico Arvid Lindblad (RB). Completarán las dos siguientes líneas el neozelandés Liam Lawson (RB), el francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Precisamente, Ferrari vivió una jornada complicada en Las Vegas, ya que ni Leclerc ni Lewis Hamilton consiguieron clasificarse para la Q3. El monegasco, que se pasó de frenada durante su intento de vuelta rápida, se quedó fuera por poco más de una décima, mientras que al heptacampeón del mundo le faltó medio segundo para acceder a la ronda definitiva. Fueron undécimo y duodécimo, pero con las sanciones del 'paddock' comenzarán décimo y undécimo.

Entre los españoles, Fernando Alonso no pasó de la Q1 y arrancará decimoctavo, mientras que Carlos Sainz, que sí participó en la Q2 aunque no logró avanzar a la Q3, tendrá que iniciar la carrera desde el vigésimo puesto después de ser sancionado por montar su quinto turbocompresor de la temporada.

El carrusel de sanciones afectó también al australiano Oscar Piastri (McLaren), séptimo en la clasificación pero que deberá cumplir una penalización de diez posiciones por cambios en su unidad de potencia, lo que le hará salir decimoséptimo en una parrilla que cerrará el británico Ollie Bearman (Haas), sancionado con 35 por poner el quinto motor de combustión interna, el quinto turbocompresor, el quinto sistema de escape y también quinto MGU-K.

El compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), también fue penalizado por emplear su noveno acumulador de energía y la octava unidad eléctrica de control y saldrá vigésimo primero.