Heineken se alía con Madring para crear entretenimiento durante el Gran Premio de septiembre

Heineken en Gran Premio de Fórmula 1 - HEINEKEN

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Heineken, socio global y cerveza oficial de la Fórmula 1, refuerza su apuesta por el Campeonato del Mundo mediante una alianza estratégica con Madring como patrocinador local para el estreno del Gran Premio de España 2026, que se celebrará durante el mes de septiembre.

Según indicó este miércoles en un comunicado, más allá de su papel como patrocinador, la empresa cervecera contribuirá a dar forma a la experiencia del aficionado a lo largo de todo el evento, impulsando activaciones, espacios de encuentro y propuestas de entretenimiento que extenderán la Fórmula 1 mucho más allá de la competición.

La alianza supone un nuevo paso en la relación que la marca mantiene con la Fórmula 1 desde hace casi una década. Desde 2016, Heineken ha acompañado al campeonato a nivel internacional, impulsando experiencias para los aficionados dentro y fuera de los circuitos y formando parte de algunas de las citas más emblemáticas del calendario.

Un acuerdo que supone, además, un paso más en el compromiso de Heineken España con Madrid, reforzando su vínculo histórico desde hace más de un siglo con la región, ya que es la única gran cervecera con fábrica en la capital.

Como cerveza oficial y exclusiva en las categorías de cerveza y tinto de verano de la prueba madrileña, Heineken estará presente en los principales espacios de consumo, hospitalidad y encuentro del circuito Madring, acompañando a los aficionados durante toda su experiencia en el evento.

Uno de los principales focos de esta colaboración será la Fan Zone, concebida como el gran punto de encuentro del Gran Premio. Allí, Heineken 0.0 desarrollará un espacio propio con experiencias exclusivas, entretenimiento, música y propuestas pensadas para acercar al público toda la emoción de la Fórmula 1 más allá de la pista.

Esta activación se basará en la campaña global de la marca, 'Donde hay fans, hay más amigos', poniendo en valor la capacidad del deporte para conectar a las personas y crear experiencias compartidas. Todo ello con una propuesta alineada con el carácter social de Madrid y con el reconocido 'tardeo' madrileño.

La presencia de la marca se extenderá también a distintos espacios estratégicos del recinto, contribuyendo a enriquecer la experiencia de los asistentes durante toda la jornada, desde la llegada al circuito hasta los momentos posteriores a la competición.

Así, Heineken desplegará una operativa específica con barras, puntos de servicio y recursos dedicados que permitirán ofrecer una experiencia ágil y de calidad a los más de 120.000 espectadores previstos durante el fin de semana.