La licencia del circuito de F1 se concederá por el Ayuntamiento "esta misma semana"

Archivo - Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en IFEMA Madrid, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor co

Archivo - Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en IFEMA Madrid, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Ratifica que "no va a costar nada", que no va suponer "un euro de dinero público destinado a la Fórmula 1"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La licencia del circuito de Fórmula 1 se concederá por el Ayuntamiento de Madrid "esta misma semana", ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

"Está adjudicada la construcción del circuito y somos conscientes de que el plazo (verano de 2026) puede parecer ajustado pero es un plazo real y se va a cumplir. Confiamos desde luego en que de forma muy próxima, de forma inminente, esta misma semana nosotros estemos ya en condiciones de poder dar la licencia, una vez cumplidos todos los parámetros urbanísticos y recogidos todos los informes", ha trasladado.

Almeida ha explicado que, en cuantos esté la licencia concedida, "al día siguiente pueden comenzar" los trabajos. Preguntado sobre que el Gran Premio no tendrá coste para las administraciones, Almeida ha ratificado que eso es así. "Eso sigue siendo así, nosotros lo seguimos manteniendo. No va a costar nada, no queremos que haya un euro de dinero público destinado a la Fórmula 1", ha subrayado.

El alcalde entiende las preocupaciones de los vecinos, a quienes les ha trasladado que el Consistorio "va a adoptar todas las medidas y va a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Gran Premio de la Fórmula 1 sea una gran fiesta en la ciudad de Madrid".

El primer edil madrileño ha recordado que es "un evento deportivo que sólo tienen no más de veinte ciudades en el mundo". "Es importante que lo podamos tener aquí y, al mismo tiempo, tenemos que garantizar la comodidad y bienestar" de la vecindad, ha remarcado, para apostillar que Ifema Madrid "está trabajando desde hace tiempo en esto y se está trabajando muy bien".

"Estoy seguro de que desde la interlocución directa con los vecinos seremos capaces de compatibilizar vivir en la ciudad de Madrid, en este caso en la zona de Valdebebas y Las Cárcavas, con disponer de un Gran Premio Fórmula 1", ha insistido.

Para apostillar que, pese a las críticas de la oposición, se están haciendo "las cosas bien". "La oposición lo primero que debería hacer es celebrar la llegada de la Fórmula 1 a la ciudad de Madrid porque es una muy buena noticia que uno de los grandes eventos deportivos que hay en el año haya elegido esta ciudad", ha lanzado.

"No entiendo por qué la Fórmula 1 se puede celebrar en Barcelona y no en Madrid porque en Barcelona gobernaban los hermanos políticos tanto de Más Madrid (los Comunes) como el PSOE y lo han estado celebrando bajo sus gobiernos y nunca han dicho nada al respecto", ha zanjado.