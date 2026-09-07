Fórmula 1.- Madrid acoge charlas de expertos y un 'showroom' sobre tecnología en la F1 con motivo del GP de España

Archivo - Gradas en el trazado de Madring en la ciudad de Madrid. - NUSSLI - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acogerá del 9 al 11 de septiembre el Madring Tech Summit 2026, unas jornadas que reunirán en la Real Casa de Correos a expertos en Fórmula 1 y tecnologías aplicadas al automovilismo, como programación, Inteligencia Artificial (IA), análisis de datos y ciberseguridad.

El programa comenzará este miércoles, a las 16.30 horas, con una sesión dirigida a estudiantes universitarios para fomentar las vocaciones STEM. Profesionales del sector explicarán el papel que desempeñan la ingeniería, los datos, la IA y el análisis del rendimiento en las competiciones y las oportunidades laborales que ofrecen estas disciplinas, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Los jóvenes también realizarán un desafío lanzado por la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid inspirado en el sector del motor, que permitirá a los participantes enfrentarse a retos vinculados a la protección de sistemas y entornos digitales durante una carrera de Fórmula 1.

El jueves 10, el espacio abrirá al público de 9.30 a 20 horas. La jornada incluirá una conversación entre el expiloto Marc Gené, embajador de Ferrari, y profesionales de IBM sobre el papel de la tecnología en la toma de decisiones del piloto en tiempo real.

Además, compañías como PwC, Salesforce, Oracle, Microsoft, HPE, IBM, Cisco, AWS, CrowdStrike y Eleven Labs presentarán las últimas tendencias tecnológicas aplicadas a la F1.

Igualmente, los madrileños que se acerquen a la Real Casa de Correos el jueves y el viernes de 9.30 a 13.30 horas, podrán disfrutar de forma gratuita de simuladores de conducción de coches de carreras y utilizar herramientas de inteligencia artificial capaces de recrear entrevistas con pilotos de Fórmula 1.

También habrá instalado una exposición que incluye cascos y monos de las escuderías de F1 o una maqueta detallada del trazado del Gran Premio de España Madring. El espacio también incluye una selección de arte contemporáneo español, completando una experiencia que combinará "velocidad, creatividad y vanguardia" y que quiere reforzar la posición de Madrid como "uno de los grandes polos digitales y tecnológicos de Europa".