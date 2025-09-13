Madrid inicia la cuenta atrás de 365 días para convertirse en "la capital mundial de la Fórmula 1"

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, han iniciado simbólicamente la cuenta atrás de 365 días para que la Fórmula 1 vuelva a la región 45 años después de la última carrera disputada y para convertirse en "la capital mundial de la Fórmula 1".

Así lo ha expresado Ayuso durante su intervención este sábado minutos antes de apretar el pulsador con el que se daba comienzo a la cuenta atrás.

"Queremos hacer de Madrid la capital mundial del motor. La Fórmula 1 es ya una realidad", ha resumido la presidenta regional, y ha añadido que "es un orgullo para el mundo entero, porque los amantes del motor y de la libertad van a tener la puerta abierta a un nuevo circuito".

Así, Ayuso ha agradecido la participación de las personas que han colaborado para que la Fórmula 1 vuelva a Madrid. "Gracias a los que lo hacen posible: a los comerciantes, al contribuyente madrileño, a nuestros visitantes, que son una riqueza, a todas las personas que pelean y prosperan para que Madrid tenga unos transportes públicos de la mejor calidad, unas infraestructuras que permitan tener esta competición de primer orden y que se disfrute como todo lo que se hace en Madrid, siempre con calidad", ha indicado.

En este sentido, ha incidido en celebrar "la alegría de la vida y del deporte" y se ha mostrado orgullosa del "gran premio de Fórmula 1 y de la sociedad" construida entre todos.

Por su parte, Sanz ha indicado que la ciudad está viviendo un momento especial porque "es una ciudad de moda". "Este gran premio va a conseguir dar un espaldarazo a la situación y a consolidar el momento especial que vivimos", ha agregado.