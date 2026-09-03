Madring tendrá dos zonas con accesos y rutas propias para asistentes y sin conexión peatonal entre ellas

Plan de Movilidad para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso al circuito semiurbano Madring durante el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en la capital del 11 al 13 de septiembre se dividirá en dos grandes zonas con accesos y rutas propias y sin conexión peatonal entre ellas, con una aplicación oficial que permitirá consultar mapas, información práctica y las últimas actualizaciones de movilidad antes y durante el evento.

Madring ha presentado este jueves el dispositivo de movilidad durante el Gran Premio, un sistema diseñado para priorizar el transporte público, distribuir la llegada de los aficionados y ordenar la circulación en el entorno del circuito durante el fin de semana, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, desde el punto de vista de la movilidad, el circuito se dividirá en dos grandes sectores independientes: Madring Sur, vinculado principalmente a Ifema Madrid y a la calle Ribera del Sena, que comprende las secciones de la 1 a la 5; y Madring Norte, en Valdebebas, que irá de la 6 a la 17.

Cada uno de ellos contará con accesos y alternativas de transporte propios y no existirá conexión peatonal directa entre ambos. De este modo, si un espectador llega a un sector con una entrada del otro, no podrá desplazarse caminando hasta su zona.

Por este motivo, la entrada será la referencia fundamental para planificar el viaje. Cada comprador recibirá una opción de transporte recomendada específicamente para su acceso y podrá consultar la información de movilidad en los mapas y canales oficiales de Madring y una nueva app oficial que se ha estrenado este mismo jueves.

En ella se podrán consultar mapas, información práctica de movilidad y contenidos útiles para preparar la visita, además de mantenerse al día de las últimas novedades.

El dispositivo contará con 15 grandes zonas de prefiltrado, 18 accesos y más de 150 carriles de entrada, además de pasarelas y recorridos peatonales para ordenar los flujos. La señalización y los mapas orientarán a los asistentes desde sus puntos de llegada hasta el acceso correspondiente.

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

Desde la organización han recordado que Metro, Cercanías, autobuses de EMT y servicios especiales de lanzadera conformarán las principales alternativas para llegar al circuito, con las estaciones de Feria de Madrid, Mar de Cristal, Valdebebas, Canillas y San Lorenzo como principales puntos de referencia ferroviarios.

De esta forma, para llegar a Madring Sur la opción más recomendada son las estaciones de Metro de Feria de Madrid y Mar de Cristal. El dispositivo de movilidad contempla refuerzo de la Línea 8 del suburbano, con trenes de seis coches y frecuencias que podrán situarse en torno a los tres minutos en los periodos de mayor demanda.

Por su lado, la Línea 4, con las estaciones de Canillas, Mar de Cristal y San Lorenzo, amplía las alternativas de acceso en Metro en función de la ubicación de cada entrada.

Para acceder a Madring Norte, la principal referencia ferroviaria será la estación de Cercanías Valdebebas, en la línea C-1. En este caso, Renfe reforzará el servicio durante el fin de semana, con intervalos previstos de entre cinco y siete minutos el viernes en las franjas de mayor demanda y frecuencias de cinco minutos el sábado y el domingo durante los principales periodos de entrada y salida.

En cualquier caso, desde la organización han recordado que la opción más adecuada dependerá de la ubicación concreta de cada entrada y ha recomendado comprobar expresamente cuál es la estación o parada más conveniente en función de la grada y el acceso.

A la capacidad de Metro y Cercanías se sumará la oferda de autobuses de EMT y servicios especiales de lanzadera. En Madring Sur prestarán servicio las líneas 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172, mientras que en Madring Norte y su Fan Zone, las líneas 171, 174 y N28. Además, en la puerta principal de Ifema Madrid se dispone de las líneas 73, SE709, 122, 828 y 112.

A ellas se sumarán servicios especiales de lanzadera desde Plaza de Castilla, Canillejas, Avenida de América y el Estadio Metropolitano, conectando el circuito con distintos puntos estratégicos de la ciudad.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO

También habrá restricciones a la circulación y controles de acceso en las vías más próximas al circuito, que serán mayores cuanto más cerca se esté de Madring.

Así, en el perímetro exterior, la regulación alcanza vías como avenida de Logroño, M-11, M-12, avenida de las Fuerzas Armadas, avenida de Manuel Fraga Iribarne, avenida Francisco Javier Sáenz de Oiza, calle Bet Figueras, R-2 y M-40.

Desde Ifema Madrid han apuntado que esto no supone el cierre general de todas estas vías. Así, el plan contempla puntos de regulación que permitirán filtrar o desviar el tráfico cuando sea necesario y mantiene expresamente la circulación de residentes, trabajadores y usuarios de las actividades del entorno.

En el entorno inmediatamente próximo al recinto habrá, en cambio, tráfico restringido y accesos controlados en vías como Vía de Dublín, Camino de Sintra, la vía de servicio de la M-11, avenida Alejandro de la Sota, avenida de las Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, Ribera del Sena, Ribera del Loira, avenida del Consejo de Europa y la rotonda de Juan de Borbón, entre otras.

Uno de esos controles estará situado en la salida Valdebebas Centro de la M-11 hacia avenida Alejandro de la Sota, donde el plan establece un punto fijo de filtrado que restringirá el acceso a esa avenida a los vehículos debidamente acreditados. También habrá controles en las salidas 5, 6 y 7 de la M-40 y en otros puntos de conexión con el entorno inmediato del circuito.

El horario previsto para el dispositivo de regulación será de 7.30 a 20.30 horas, con posibilidad de ampliarlo si las necesidades de la operación así lo requieren.

En las zonas exteriores de regulación podrán seguir circulando residentes y trabajadores, aunque deberán atender a los controles, indicaciones y posibles desvíos que se establezcan durante las jornadas del evento.

En Las Cárcavas habrá una zona específica de protección para evitar que el barrio sea utilizado por espectadores en busca de aparcamiento o como vía alternativa de aproximación al circuito. Además, se mantendrá el acceso de residentes acreditados, transporte público habitual, servicios esenciales y de emergencia, asistencia domiciliaria y vehículos autorizados, mientras que se impedirá la entrada de vehículos de espectadores, vehículos en busca de estacionamiento y tráfico de paso sin origen o destino en el barrio.

Ifema Madrid ha recordado que residentes, empresas y trabajadores del entorno recibirán información específica sobre sus accesos y condiciones de movilidad, diferenciada de la destinada a los asistentes al Gran Premio.

APARCAMIENTO CON RESERVA, TAXIS Y VTC

Para quienes opten por el vehículo privado, se recuerda que no habrá aparcamiento libre para espectadores en el entorno del circuito. El Estadio Metropolitano funcionará además como punto de aparcamiento complementario para quienes dispongan de reserva, con conexión hasta el circuito mediante lanzadera. Tendrá plazas limitadas y con reserva previa.

En el Estadio Alfredo Di Stefano, en Valdebebas, también habrá zonas de aparcamiento disponibles a la venta. Además, los servicios de taxi y VTC contarán con zonas habilitadas para la llegada y recogida de pasajeros. En las áreas de tráfico restringido deberán respetar los recorridos, puntos de parada y condiciones establecidos por el dispositivo de movilidad.

Para Madring Sur se establecerán en Calle de Añil junto al Corte Inglés y en Madring Norte, en Avenida Jose Antonio Corrales entre Juan Antonio Samaranch y Manuel Fraga Iribarne.