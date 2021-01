Mick Schumacher: "Empezaré la temporada perfectamente preparado"

GLAND (SUIZA), 15 Ene. (dpa/EP) -

El piloto alemán Mick Schumacher ha asegurado que llegará "perfectamente preparado" al Mundial de Fórmula 1, que comenzará el 28 de marzo en Baréin tras la cancelación del primer Gran Premio de la temporada el 21 de marzo en Australia debido a la pandemia.

"Lógicamente estaba muy contento por el inicio de la temporada en Australia, pero de esta manera queda un poco más de tiempo para la preparación. Empezaré la temporada perfectamente preparado", dijo en declaraciones a la agencia 'dpa' el piloto de la escudería Haas, de cara a su debut en la categoría reina del automovilismo.

A los 21 años, Mick Schumacher debutará en el desierto de Sakhir donde su padre, el siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, celebró en 2010 un regreso a las pistas cuando firmó un contrato por tres años para el equipo alemán Mercedes.

Actualmente, las restricciones impuestas por el coronavirus obligan al joven piloto a comunicarse con su equipo sobre todo a través de vídeo. Además de la central del equipo estadounidense en Kannapolis, en el estado norteamericano de Carolina del Norte, Haas también tiene una sede en Banbury (Inglaterra).

Según comentó Schumacher, los cambios en el calendario de carreras no han tenido un impacto particular en su preparación. "De todos modos, en esta etapa se trata de trabajar en lo básico para la temporada, así que no hubo ningún cambio. Además, es lo mismo para todos", dijo.

El programa de estas semanas incluye sobre todo un entrenamiento físico de resistencia, especialmente en la bicicleta, y ejercicios de fuerza muscular para la zona del cuello, de concentración y coordinación. Los únicos test oficiales de pretemproada están previstas en Baréin para los días 12, 13 y 14 de marzo, dos semanas antes de que comience la temporada de Fórmula 1.