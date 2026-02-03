El Mundial de F1 dispara hasta un 46% el gasto internacional en las ciudades europeas

Archivo - 04 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL39, celebrates his first FIA Formula One Drivers World Championship 2025 portrait ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR25, portrait during the 2025 Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, 24th round of - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grandes premios de Fórmula 1 generan incrementos de hasta el 46% en el gasto internacional para las ciudades anfitrionas europeas que albergan este tipo de eventos, según un estudio de Visa Consulting & Analytics, con la mirada puesta en la carrera de Madrid el próximo mes de septiembre.

Al analizar las transacciones reales con tarjetas, en el gran premio de Barcelona, el consumo con tarjetas extranjeras aumentó un 19% durante la semana de la carrera frente a semanas comparables del mismo mes.

No obstante, el impacto fue aún más acusado en otros destinos europeos, con subidas del 25% en Mónaco, del 17% en Silverstone y de hasta el 46% en Budapest.

Por perfil del visitante, la nacionalidad estadounidense lidera el gasto internacional, representando en torno al 50% de los nuevos espectadores en Silverstone y cerca del 35% en Mónaco. A estos flujos se suman viajeros de mercados como Reino Unido, Suiza o Francia, todos con una elevada capacidad de consumo y una clara contribución al gasto en destino, tal y como destaca el estudio de Visa.

En concreto, el impacto económico se concentra especialmente en sectores clave para la economía urbana, resaltando el gasto en entretenimiento, con incrementos de hasta un 62%, seguido de la restauración, con un 53%, y el alojamiento, con un 45%.

Estos patrones permiten anticipar que la llegada de la Fórmula 1 a Madrid podría traducirse en un impulso directo para el comercio, la hostelería y el sector turístico.

En palabras del director general de Visa en España, Eduardo Prieto, "los datos muestran que los grandes eventos deportivos internacionales generan un impacto económico directo y medible en las ciudades que los acogen".

La capital española ya cuenta con un precedente reciente al albergar un partido de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu el pasado noviembre de 2025. Durante el fin de semana del encuentro, el gasto de los consumidores aumentó más de un 25% frente al mismo fin de semana del año anterior.

Precisamente, entre el 15 y el 19 de noviembre, coincidiendo con los días en torno al evento, el crecimiento interanual del gasto alcanzó el 30%, del cual la hostelería, el comercio y los hoteles concentraron más de la mitad.

"La reciente experiencian de la NFL en Madrid y la de otras capitales europeas con la Fórmula 1 hacen preveer un fuerte impulso del gasto internacional y a una dinamización clara de sectores estratégicos para la economía madrileña", ha destacado Prieto.