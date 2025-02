El PP de Madrid aprueba en solitario el Plan para que la Fórmula 1 llegue a Ifema en 2026

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los votos en solitario del PP en el Pleno de Cibeles han aprobado el Plan Especial promovido por el Consorcio Institución Ferial de Madrid para que la Fórmula 1 pueda llegar a Ifema Madrid en 2026, "una chapuza y un chiringuito" para el socialista Antonio Giraldo, puro "despotismo y una locura" para el edil de Más Madrid José Luis Nieto, con el voto en contra de la izquierda y la abstención de Vox.

El expediente busca la definición de redes en el ámbito del Parque Ferial Juan Carlos I, es decir, una ampliación de Ifema. Fue en octubre cuando salió a información pública el Plan Especial, aprobado en Junta de Gobierno un mes después. En el periodo de información pública se recibieron 66 alegaciones.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha detallado que el objetivo de este plan es múltiple al incluir la modificación de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros, ajustes de la ordenación del ámbito, el incremento del 4% de edificabilidad ya prevista en la modificación del plan del año 2005, la modificación de la ordenación pormenorizada y la posibilidad de la celebración de eventos deportivos al aire libre, como la Fórmula 1.

"Y ahora oiremos a la izquierda tronar contra la extraordinaria noticia que supone que en Madrid pueda venir a celebrarse un evento del impacto y de la importancia de la Fórmula 1. Ya les anticipo la crítica habitual, los lugares comunes: despilfarro, opacidad, incluso Valencia", ha vaticinado Carabante. El delegado ha acusado a la izquierda de querer pintar a Madrid "en blanco y negro".

VOX: "LA IZQUIERDA ES MÁS DE PLANTAS QUE DE HUEVOS"

Desde Vox, Ignacio Ansaldo no ha dudado de que la F1 será "una oportunidad para el desarrollo urbanístico y la transformación de la ciudad mejorando infraestructuras y modernizando Madrid", además de "mostrar al mundo entero la ciudad y así consolidar su marca". Sin olvidar el impacto económico, turístico y la creación de más de 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

Su abstención se debe a que no entiende que el PP impulse la F1 pero considere, tirando de ironía, que no es contaminante. Su siguiente foco ha sido Más Madrid y PSOE. "Desde Vox somos conscientes de que no se puede hacer una tortilla sin romper unos huevos. La izquierda votará en contra. Ellos son más de plantas que de huevos", ha lanzado.

EL "AGUJERO DE 300 MILLONES EN VALENCIA"

El socialista Antonio Giraldo ha catalogado este plan de "chapuza", hasta tal punto que ha pedido dejar sobre la mesa el expediente, algo a lo que se ha negado el PP. Advierte de "inseguridad jurídica" por "saltarse la ley de la Comunidad de Madrid" en relación con las zonas verdes y la vía pecuaria.

"¿Le parece aceptable tener que hacer excepciones en todas las normativas por valores máximos porque no caben los valores? Esto no puede ser. Así que yo le digo, no es que quepa el beneficio de la duda, porque ya sabemos lo que pasa con sus planeamientos y sus chiringuitos, que en Valencia han dejado un agujero de 300 millones. Es que los tribunales desanulan una y otra vez planeamiento y ordenanza porque no se ajusta la normativa", ha advertido a Carabante.

VOLVER AL SIGLO XVIII

Desde Más Madrid José Luis Nieto ha llamado la atención por las "prisas" del PP en tramitar este expediente, "dejando algunas lagunas en el expediente y ya se verá dónde termina". "A ustedes les da igual la opinión de los vecinos, las asociaciones, de la oposición y hasta el medio ambiente urbano. Y así lo demuestra la tramitación ambiental que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid", ha continuado.

"Y todo esto que les cuento nos retrotrae al siglo XVIII, cuando los déspotas ilustrados supuestamente gobernaban para el pueblo, pero sin el pueblo, porque están haciendo absolutamente todo a espaldas de la ciudadanía. Solo así se entiende que planteen medidas como trasladar temporalmente a los vecinos para evitarles el ruido, antes de admitir que su empeño en montar un circuito de carreras de Fórmula 1 en medio de la ciudad", ha lanzado a los 'populares'.

También se ha referido a Valencia después de apuntar al PP y su insistencia en que "este Plan Especial no tendrá ningún coste para la ciudad de Madrid, cuando hay que hacer una inversión de 47 millones y medio y que el Ayuntamiento, como parte del Consorcio, sufragará los gastos que le corresponden".

Borja Carabante, por su parte, ha recordado que el expresidente valenciano Francisco Camps "lo tiene archivado todo". "Pero hablemos de corrupción, esa corrupción que es sistémica en el PSOE, que tiene un gobierno y un partido corrupto. Tienen ustedes una pandemia inmoral y corrupta en todos y cada uno de los ministerios", ha lanzado a los socialistas.