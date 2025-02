La Fórmula 1 presenta este martes en Londres la temporada 2025

Archivo - Family picture with all the drivers BOTTAS Valtteri (fin), Stake F1 Team Kick Sauber C44, ZHOU Guanyu (chi), Stake F1 Team Kick Sauber C44, TSUNODA Yuki (jap), Visa Cash App RB F1 Team VCARB 01, LAWSON Liam (nzl), Visa Cash App RB F1 Team VCARB - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press