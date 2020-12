Sainz: "Mi misión en Ferrari es muy similar a la que tenía en McLaren y salió bien"

"No podemos esperar de repente pasar de ser sextos o quintos en el Mundial a ser primeros otra vez"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz ha subrayado que "en Fórmula 1 no existen los milagros" y que solo cuentan "el trabajo, la dedicación, hacer las cosas poco a poco y llevar al equipo hacia adelante", por lo que ha pedido "tomarse con calma" la evolución de Ferrari, donde afronta "una misión muy similar" a la que realizó en McLaren y que "salió bien".

"La misión que tengo en Ferrari es muy similar a la que tenía en McLaren y salió bien. Es un desafío con otra gente y otro equipo, pero sí que se parece. Espero que pueda ayudar a Ferrari tanto o más como he ayudado a McLaren y podamos ir hacia adelante", deseó Sainz en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, remarcó que "en Fórmula 1 no existen los milagros". "Existe el trabajo, la dedicación, hacer las cosas poco a poco y llevar al equipo hacia adelante. No podemos esperar de repente pasar de ser sextos o quintos en el Mundial a ser primeros otra vez. Hay que tomárselo con calma, dar los pasos correctos a su debido tiempo y ya habrá tiempo para luchas por victorias en el futuro", valoró.

"Hasta que no pruebe el simulador y el coche, y hable más en detalle con la gente de Ferrari, no voy a poder tener una imagen clara sobre el programa de desarrollo ni la dirección que quiero que vayan el coche y el equipo", apuntó el madrileño, añadiendo que "todavía falta un poco tiempo" hasta que pueda "probar el coche y entrar más en el trabajo en la fábrica".

Por todo ello, recalcó que "es imposible hacer un pronóstico" de sus posibles resultados en 2021. "Lo importante es empezar a cambiar la tendencia de Ferrari en el último año, empezar a ir hacia delante, hacer el coche cada vez más competitivo y luego ya ver dónde está cada uno. En la Fórmula 1 es imposible saber dónde van a estar Renault, McLaren, Aston Martin, Mercedes, Red Bull... No dependemos solo de nosotros mismos. Lo importante es centrarnos en uno mismo, mejorar el coche y ya habrá tiempo de ver dónde están los demás", resumió.

"MI CONFIANZA ES ALTA Y LAS GANAS, MÁS TODAVÍA"

A sus 26 años, y después de seis temporadas disputadas en la Fórmula 1, Sainz llega a la 'Scuderia' en "un momento muy bueno" de su carrera deportiva. "Acabo de cerrar mis dos años más fuertes como piloto y obviamente mi confianza es alta y las ganas, más todavía", avisó, sin querer revelar las razones que llevaron a Ferrari acometer su fichaje. "No lo voy a decir, hay que preguntárselo a ellos. Ya me han halagado lo que me tenían que halagar y me han dicho las razones por las que me han fichado, pero no me gusta hablar de mí mismo", despejó.

En cuanto a nuevo equipo, indicó que "si todo el mundo siente la mística de Ferrari es por algo". "La historia de Ferrari no se crea sola, se crea a base de cien años para hacer al equipo más grande en la historia de la Fórmula 1. También como marca, Ferrari es algo único a nivel mundial", remarcó.

El expiloto de McLaren cree que la cercanía cultural entre españoles e italianos puede ayudar a su adaptación a Maranello. "Estoy convencido de que los latinos nos parecemos bastante. Ya tengo muy buena relación con la gente italiana cuando estuve en Toro Rosso, como los mecánicos que tenía entonces, y no sé por qué en Ferrari no podría ser lo mismo. Me gusta mucho la cultura italiana, tenemos mucho en común y eso también forma parte de lo divertido que puede ser ese proyecto para mí", sentenció.

A nivel colectivo, avista que la Fórmula 1 contará en 2021 con "una de las mejores parrillas de la historia". "El nivel que hay ahora mismo, y si a eso le sumas a Fernando Alonso, me atrevería a decir que es uno de los mayores niveles que se ha visto nunca. Tengo muchas ganas de competir en esa parrilla y de hacerlo para Ferrari", transmitió.

Por último, Sainz reivindicó que "el Mundial es demasiado largo", después de confirmarse la ampliación del campeonato a 23 carreras, cifra récord en la historia de la Fórmula 1.

"Pero no soy yo quien decide las reglas ni los calendarios. La F1 corre el riesgo de ser muy repetitiva, de todos los fines de semana tener una carrera y que la gente no le dé tanta importancia porque hay otras 22. Es durísimo para los ingenieros y los mecánicos, y relativamente duro para los pilotos porque nosotros viajamos en condiciones perfectas, pero hay mucha gente detrás con mucho sacrificio que pasa mucho tiempo fuera de casa. A nivel global, la F1 pierde exclusividad si pones carreras todos los fines de semana", reflexionó.