Sainz: "Sigo estando un pasito por detrás de donde me gustaría"

Al madrileño no le "preocupa lo más mínimo" su proceso de adaptación porque Ferrari ha "vuelto al camino correcto"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que se encuentra "un pasito por detrás" de donde le gustaría en este inicio de temporada, pero que no le "preocupa lo más mínimo" porque eso "forma parte del aprendizaje" y está experimentando una "progresión constante" que espera extender en el Gran Premio de España, una carrera que históricamente se le ha "dado bien".

"Se ha demostrado que el equipo ha dado un paso adelante muy importante, que hemos vuelto al camino correcto, y ahora necesitamos un poco más de tiempo. Para llegar a mi cien por cien de potencial como piloto de Ferrari todavía queda. Es Portimao se vio que sigue faltando un poco de integración y saber entenderse, pero es parte del aprendizaje. Llevamos tres carreras y quedan 20. No me preocupa lo más mínimo, voy cumpliendo plazos, haciéndome al equipo y al coche. En estas tres carreras ha habido una progresión constante y hay que seguir así", explicó Sainz en una rueda de prensa telemática.

El piloto, que una temporada más compite con el patrocinio de Estrella Galicia 0,0, indicó que le "gusta" lo que está " viendo en Ferrari". "Veo un equipo muy concentrado y con una manera de trabajar que me está gustando mucho. Este equipo tiene mucho potencial para seguir mejorando seguir dando lo pases hacia adelante que estamos dando", aseguró tras el fiasco en Portugal, donde brilló en calificación y no pudo puntuar en carrera.

"Seguimos intentando comprender por qué el neumático medio no funcionó como debía en nuestro coche, pero hay claras evidencias de que ese neumático nos subviraba mucho. Creíamos que el neumático medio iba a aguantar, pero está claro que no fue así. Nos equivocamos y hay que aprender de ello", dijo.

En este sentido, apuntó que los pilotos se "rompen el coco viendo los estilos de conducción diferentes y los trucos que tiene cada uno". "El estilo de Ferrari no lo conozco muy bien y estoy haciendo horas extra en telemetría, analizando los datos con los ingenieros para ir viendo poco a poco cómo extraer el máximo potencial del coche. Sigo estando un pasito por detrás de donde me gustaría estar, pero la calificación de Portimao es una buena señal y fruto del trabajo", celebró.

"FERNANDO HIZO UN CARRERÓN EN PORTUGAL Y SE LO MERECE"

En cuanto al panorama general del campeonato, el madrileño subrayó que "si hay un año donde las cosas se van a quedar más o menos estables es este". "El cambio de reglamento para 2022 es tan grandes que tienes que poner el 90% de tus esfuerzos en ese cambio. Aún así se pueden dar pasitos hacia adelante. Por ejemplo, lo vimos en Portimao con Alpine, que tenía el mejor ritmo de carrera de la zona media. Este año no va a haber muchos cambios, pero no te puedes relajar", resaltó, después de sufrir el adelantamiento de Fernando Alonso en Portugal.

"Prefiero estar delante y no tener que adelantarle en el futuro. Yo iba sufriendo en carrera y se vio la resistencia que pude oponer, pero me alegro por Fernando, creo que hizo un carrerón y se lo merece. La clave de esa carrera es que nosotros nunca tendríamos que habernos ido hacia atrás", reflexionó.

Después de las críticas recibidas por el asturiano en las primeras citas del campeonato, Sainz defendió a su compatriota. "Alucino con lo rápido que la gente intenta sacar conclusiones, la gente no se da cuenta de lo difícil que es la F1 hoy en día y lo que le puede costar a un piloto adaptarse rápido. Cuando llegas nuevo a un equipo y llevas dos años sin competir siempre te van a tocar carreras de sufrir un poco, pero a Fernando se le pasa rápido y el domingo ya pudo hacer un carrerón. No existen trucos de magia, es trabajo y experiencia", desgranó, avisando de que si "Alpine recupera las sensaciones del año pasado será un coche a batir más pronto que tarde".

En cuanto a sus propias posibilidades el próximo fin de semana, el piloto de Ferrari recordó que "siempre" se le ha "dado bien el circuito de Barcelona". "Es uno de los circuitos donde más puntos he conseguido en mi carrera y mi objetivo es seguir manteniendo esa buena estadística. Hay cambios en el circuito, como en la curva 10, que pueden cambiar lo que hemos visto en el pasado. El viernes habrá que analizar bien los datos y ver qué tipo de carrera nos espera", avanzó.

Por otra parte, se mostró a favor del nuevo formato de Clasificación Sprint que se estrenará esta temporada. "Que se añadan tres carreras al calendario me apetece y me gusta. Serán carreras cortas de unas 20 ó 30 vueltas sin paradas, así que será mucho la salida la salida, las primeras vueltas y llevar un rimo muy algo sin tener que guardar tanto los neumáticos. Me parece un experimento curioso para probar en este año de 'impasse' que hay en la F1 antes del cambio de reglamentación. Veremos si funciona", valoró.