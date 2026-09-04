Fórmula 1.- Stop Fórmula 1 llama a una concentración de rechazo el domingo y ve "incompleto" el plan de movilidad

31 OCON Esteban (fra), TGR Haas F1 Team VF-26, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo Antonin Vincent - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, compuesta por una treintena de organizaciones vecinales y ecologistas, ha llamado este viernes a participar en una concentración el domingo de rechazo a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputará del 11 al 13 de septiembre en la capital y ha criticado este viernes un plan de movilidad diseñado, que ve "incompleto" y "tardío".

En concreto, las organizaciones que componen la plataforma, junto con muchos otros colectivos sociales, se concentrará el domingo 13 de septiembre, mientras se celebran algunas de las carreras previstas, en la sede de Ifema Madrid (Avda del Partenón, 5) para expresar su rechazo "al desarrollo de un circuito en una zona residencial, así como que se esté produciendo un tremendo despilfarro de recursos económicos públicos, mientras se recorta en servicios esenciales".

En un comunicado, la plataforma ha denunciado además las consecuencias que el mismo tendrá para los vecinos de barrios próximos al circuito semiurbano Madring y especialmente a Las Cárcavas, donde el acceso a residentes estará limitado a aquellos que cuenten con un distintivo identificativo.

Ha aludido así al plan que este jueves presentó el Ayuntamiento de Madrid para facilitar el acceso al recinto de los más de 345.000 visitantes que se espera durante los tres días de la competición y que contempla restricciones de tráfico en las zonas más cercanas a Madring y refuerzos de Metro, Cercanías, autobuses urbanos e interurbanos y lanzaderas gratuitas desde puntos de la ciudad como Plaza de Castilla o Avenida de América.

Entre otras cuestiones, desde la plataforma han censurado que el dispositivo se haya presentado de forma tardía, a solo una semana de la celebración del campeonato y que esté limitado al tiempo del evento, "pese a que se llevan sufriendo cortes de tráfico casi desde el inicio de las obras y quedan semanas de desmontaje".

Al hilo, ha remarcado que "es difícil hacer las cosas bien con tanta precipitación" y, en este sentido, ha planteado dudas sobre la zona de protección en las que se ha incluido gran parte del barrio de Las Cárcavas. "¿Quiere decir esto que todos los vehículos que accedan a la mitad sur de las Carcavas deberán ir identificados? En consecuencia, ¿se ha informado a todos los vecinos afectados por los cortes de tráfico y la necesidad de identificación?", se han preguntado en este sentido.

También sobre este punto, ha señalado que "llama la atención que incluso Ifema Madrid, y no el Ayuntamiento", haya iniciado una campaña de entrega de acreditaciones a los vecinos del barrio que residen en las zonas más próximas el recinto "para que los controles que en estos días prácticamente bloquearán toda la zona sean más llevaderos a quienes porten esas pegatinas".

Censura igualmente que el mismo esté limitado a la zonas más próximas al circuito y control de accesos y "sin tener en cuenta los problemas que se generarán en el resto de los barrios". "Aunque el Ayuntamiento ha recomendado el uso del transporte público, no resulta descartable que los barrios alrededor del circuito, zonas residenciales antiguas, con escasez de garajes, se puedan ver invadidos por vehículos de no residentes", ha advertido.

La plataforma ha recordado igualmente que los cortes de tráfico comienzan el jueves 10 de septiembre, por lo que afectarán durante dos días lectivos a "una zona de alta densidad de empresas y negocios, así como de centros educativos". En el caso de Las Cárcavas, el cierre de accesos a Las Cárcavas los días 11, 12 y 13 de septiembre obligará a los residentes "a asumir graves inconvenientes y cambios drásticos en sus planes debido a la celebración del evento".

Entre las críticas también ha advertido el impacto que tendrá la celebración de la competición en la salud y bienestar vecinal. Con respecto al ruido, ha censurado que solo se estén instalando pantallas acústicas en un tramo de unos 150 metros en Las Cárcavas.

Según ha alertado, ·esto únicamente cubre a unas 5 viviendas unifamiliares, quedando las más cercanas al circuito completamente expuestas·.

Además, ha censurado que la instalación de estas pantallas acústicas ha supuesto la poda agresiva de algunos árboles en estos días de altas temperaturas, "lo que puede afectar a su salud y futuro desarrollo", además de originar "un gran impacto visual y la ocupación de viario y zonas peatonales durante muchas semanas, mientras se instalan o desinstalan".

Desde la plataforma se ve también como "algo muy preocupante" que el plan de movilidad no recoja los itinerarios en caso de emergencias sanitarias para los vecinos del entorno.

En la misma línea, han recordado que los residentes de esta zona norte de la capital han tenido que sufrir durante más de un año "ruidos por las obras, contaminación acústica y por polvo, problemas de movilidad, cierres de carriles y de viales completos, pérdidas de arbolado y de espacios de esparcimiento", entre otros inconvenientes.

"Y ahora, con este Plan de Movilidad, en algunos casos sufrirán casi el cierre de sus propios barrios o problemas de movilidad de mucha envergadura", ha afeado.

EXIGENCIAS

En este contexto, ha exigido "una mayor participación no solo de las asociaciones afines al partido que gobierna el Ayuntamiento, como ha ocurrido ahora, sino de todas las entidades del entorno del circuito, como San Lorenzo, Villa Rosa o Barajas" y que se extienda a "todos los barrios circundantes" que "a buen seguro sufrirán alteraciones del tráfico y una masiva afluencia de coches", como Hortaleza, Canillejas o Barajas.

También ha reclamado que haya una comunicación continua con estas asociaciones para tratar de minimizar las afectaciones que se produzcan y que se establezca un plan de acción específico sobre centros escolares del entorno para el viernes 11, lectivo, "donde se mezclarán los problemas de los ruidosos entrenamientos desde primera hora de la mañana con las dificultades de acceso para llevar y recoger a las alumnas y alumnos en los centros más próximos al circuito".

Desde la Plataforma STOP Fórmula 1 Madrid se ha reiterado que los barrios de Madrid "no son un circuito" y los vecinos no aceptan "que los beneficios de la Fórmula 1 sean privados" mientras que las molestias las pagan los madrileños "con un tremendo deterioro del barrio y nuestra calidad de vida".