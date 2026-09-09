Fórtmula 1.- La fachada de Sol dará la bienvenida a la F1 a Madrid con cuatro espectáculos diarios de 'videomapping'

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MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la Real Casa de Correos, situada en la céntrica Puerta del Sol, dará la bienvenida a la Fórmula 1 a Madrid con cuatro pases de un espectáculo de videomapping desde este jueves hasta el sábado, día previo a la celebración de la carrera del GP de España en el circuito Madring de Ifema.

La sede del Gobierno regional servirá así de presentación del nuevo circuito de Madring gracias a una propuesta que "combinará arte y tecnología". Los espectadores podrán disfrutar de cuatro pases diarios cada media hora entre las 22 y las 23.30 horas, informa la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En la proyección se dará protagonismo a elementos arquitectónicos patrimonio de la Comunidad de Madrid, que se combinará "con imágenes relacionadas con la Fórmula 1 y con el GP de España", ha ensalzado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Así, el espectáculo arrancará mostrando los conjuntos históricos del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, los balcones de la Plaza Mayor de Chinchón o el castillo de Manzanares el Real. A continuación, el color orjo irá ganando protagonismo hasta dibujarse sobre la fachada la bandera de la Comunidad de Madrid.

Este momento marcará el comienzo de la segunda parte del espectáculo, en la que se proyectará el mensaje 'Madrid is back' para simbolizar "el regreso de la capital al primer plano del automovilismo".

A continuación se dará paso a imágenes más relacionadas con el automovilismo y la Fórmula 1, creando finalmente la sensación de que el propio edificio "cambia, se mueve y cobra vida", para ofrecer al espectador una experiencia inmersiva.