Fran Escribá: "La forma de perder me deja igual de mal"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche, Fran Escribá, lamentó la primera parte de su equipo, lo peor desde que llegó al banquillo ilicitano, y celebró la reacción pese a la derrota (0-1) ante el Atlético de Madrid, con la amargura de fallar un penalti en el minuto 91.

"Le dije a los jugadores que el fútbol nos daba una segunda oportunidad en la segunda parte porque fuimos muy inferiores en la primera y llegar 0-1 al descanso era un regalo", dijo en rueda de prensa, después de la derrota en el Martínez Valero.

Con todo, el Elche, que busca la salvación en LaLiga Santander, tuvo el empate en un penalti que falló Fidel. "Era difícil no mejorar, no habíamos jugado tan mal desde que estoy aquí, y al final el equipo encontró el premio en un penalti. Una lástima fallar así, la forma de perder me deja igual de mal", afirmó.

"Nos hubiera hecho más daño haber completado un partido horroroso como hicimos en la primera parte. El vestuario está fastidiado. Pasarán una mala noche, Fidel como todos. Fidel nos da muchas cosas, el que tira es el que lo falla. El descanso era para cambiar a todos incluso al entrenador, y el equipo fue intenso y fue a por el partido, compitió al nivel que está", añadió.

"Tuvimos la opción, el equipo concedió mucho menos que en la primera, al Atlético le generan poco, pero tuvimos alguna opción. El camino está muy claro en otros muchos partidos. Hay que darle mérito al Atlético, pero nos faltó un poco más de tranquilidad para tener el balón y respirar", terminó.