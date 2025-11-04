Fran Garagarza sigue "estable dentro de la gravedad" después de su infarto agudo de miocardio

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol de Barcelona ha señalado que su director deportivo, Fran Garagarza, sigue "estando estable dentro de la gravedad" después de su infarto agudo de miocardio sufrido este martes y que "permanece ingresado en la UCI cardiológica" del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

"Nuestro director deportivo, Fran Garagarza, ha sufrido esta mañana un infarto agudo de miocardio, estando estable dentro de la gravedad y permanece ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona", indicó la entidad perica en su página web.

El directivo vasco se convirtió el 26 de junio de 2023 en director deportivo del Espanyol con el propósito de "liderar el nuevo proyecto" del club catalán las dos siguientes temporadas más otras dos sujetas a objetivos deportivos, de momento cumplidos por los buenos resultados.

Garagarza ocupó entonces ese nuevo cargo tras una última etapa como asesor técnico en el Wolverhampton Wanderers. Antes, trabajó durante 14 temporadas en la SD Eibar, 10 de ellas como director deportivo. Allí realizó, según el Espanyol, una "acertada política de fichajes" para favorecer la "revalorización y profesionalización" del club armero.