Fran García deja el Real Madrid y ficha por el Betis hasta 2030

Archivo - Fran Garcia of Real Madrid CF plays the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Bernabeu stadium on April 10, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF y el Real Betis Balompié confirmaron este miércoles un acuerdo para que el lateral izquierdo Fran García deje el conjunto madridista y fiche por el verdiblanco, con el que ha firmado un contrato de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

De este modo, el jugador madrileño, canterano merengue y que en agosto cumplirá 27 años, pone fin a su etapa en el primer equipo, al que llegó en el año 2023 y con el que ha jugado 110 partidos durante estas tres últimas temporadas, donde nunca ha logrado hacerse con un hueco indiscutible.

García, que regresó al Real Madrid tras su buen hacer en el Rayo Vallecano durante las tres campañas que estuvo cedido, donde tuvo la fuerte competencia de jugadores como el francés Ferland Mendy y el español Álvaro Carreras. Esta campaña, el fichaje del internacional Marc Cucurella complicaba aún más sus minutos en el 15 veces campeón de Europa de que se marcha tras ganar una Liga de Campeones, una Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño a un jugador que siempre ha defendido nuestra camiseta con entrega y con un comportamiento ejemplar. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a Fran García y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", le despidió el equipo madrileño.