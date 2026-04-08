El presidente del CTA, Fran Soto, participa en el I Congreso contra la Violencia en el Deporte de la Federación de Fútbol de Baleares en Palma de Mallorca. - RFEF

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, participará en el I Congreso contra la Violencia en el Deporte, organizado por la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) y que tendrá lugar este jueves, a partir de las 9:30 horas, en Aubamar Hotels de Palma de Mallorca.

El congreso reunirá en dos mesas de debate a representantes de instituciones jurídicas y deportivas para reflexionar sobre la lucha contra una lacra social que se manifiesta de modo singular en el mundo del fútbol como la violencia en el deporte.

Impulsado por la FFIB y su presidente Jordi Horrach, el congreso reunirá al mundo federativo a través de personas como Llorenç Salva, secretario general de la FFIB; Jordi Aparisi, director de la asesoría jurídica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o el presidente del Tribunal Balear del Deporte, Javier Capelastegui. Junto a ellos, intervendrán destacados miembros de la sociedad civil como el fiscal de menores José Díaz Cappa.

El fútbol estará en el centro del debate con la participación en la segunda mesa del presidente de la FFIB, Jordi Horrach; el CEO del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, el presidente del CTA, Fran Soto, o los futbolistas Virginia Torrecilla y Marcos Martín de la Fuente, junto al entrenador de fútbol Óscar Troya.

La jornada de Congreso continuará con dos conferencias protagonizadas por el ex boxeador Jero García y el empresario Emilio Duró. "El objetivo es tomar acción contra la violencia en el deporte y el fútbol hasta erradicarla", expresó Jordi Horrach.

Este de Palma de Mallorca será el primero de una serie de encuentros que promoverá el fútbol español para seguir trabajando para acabar con la violencia en el deporte.