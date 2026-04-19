El francés Arthur Fils culmina su semana grande en Barcelona y conquista el Godó

18 April 2026, Spain, Barcelona: French tennis player Arthur Fils in action against Spain's Rafael Jodar during their men's singles semifinal match of the Barcelona Open tennis tournament at Real Club de Tennis Barcelona. Photo: Marti Segura Ramoneda/ZUMA - Marti Segura Ramoneda/ZUMA Press / DPA

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista francés Arthur Fils se ha coronado campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP 500 y disputado sobre tierra batida, después de superar este domingo en la final al ruso Andrey Rublev (6-2, 7-6(2)), una victoria que le permite alzar el cuarto título de su carrera.

En la Pista Central Rafa Nadal del RCT Barcelona-1899, el galo, de 21 años y verdugo el sábado en semifinales del español Rafa Jódar, volvió a evidenciar su gran momento de forma en un encuentro en el que hizo gala de 31 ganadores, por solo 10 de su adversario, para liquidar la lucha en una hora y 40 minutos.

Con su victoria, Fils se convierte en el primer ganador francés del Godó desde 1985, cuando su compatriota Thierry Tulasne se hizo con el título barcelonés ante el sueco Mats Wilander. Además, recoge el testigo del danés Holger Rune, campeón de 2025.

Sin embargo, tuvo que reponerse a un mal comienzo este domingo en la arcilla catalana, después de que Rublev, número 15 del mundo, le rompiese el servicio nada más comenzar (2-0). Supo darle la vuelta al ganar los siete siguientes juegos, cerrando a su favor la manga inaugural y resistiendo a tres bolas de 'break' en contra en el arranque de la segunda.

Con un favorable 2-1, dejó pasar hasta siete pelotas de rotura en el cuarto juego, pero en el sexto consiguió al fin quebrar el servicio de su rival (4-2). A pesar de perder su saque poco después, con 5-4 al resto se encontró con un 40-0 y tres bolas de partido que no supo aprovechar, dando vida a Rublev.

De hecho, el ruso firmó una rotura que le daba la posibilidad de empatar el duelo, aunque Fils le devolvió el golpe y todo tuvo que decidirse en el 'tie-break'. En él, el número 30 del mundo se mostró mucho más sólido y acabó sellando su triunfo para levantar el trofeo en Barcelona.

Así, suma a su palmarés el cuarto entorchado de su carrera, el tercero en tierra batida después de los logrados en Lyon (Francia) en 2023 y en Hamburgo (Alemania) en 2024. Su último título hasta el momento era el del torneo de Tokio 2024, en pista dura.