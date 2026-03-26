Francia gana a Brasil un amistoso con sabor a Mundial

Kylian Mbappé. Brasil - Francia - Europa Press/Contacto/Niyi Fote

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La selección de Francia se impuso (1-2) a la de Brasil este jueves en un partido amistoso celebrado en el Gillette Stadium (Foxborough, Estados Unidos), mejor y más efectiva, con los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike, a pesar de jugar con uno menos durante más de media hora por la roja directa a Dayot Upamecano.

Los de Didier Deschamps superaron a la pentacampeona del mundo, una selección dirigida por Carlo Ancelotti que estuvo frágil en defensa y no sacó su potencial en ataque en un duelo de aspirantes al Mundial del próximo verano en Norteamérica. El técnico ex del Real Madrid se reencontró con Mbappé y el ariete galo demostró estar recuperado de su lesión de rodilla y con hambre.

El delantero del Madrid, protagonista en la previa con todo lo relativo a su baja y la gestión de su problema por parte de los médicos del club, no falló en el mano a mano que le puso Ousmane Dembélé, picando el balón por encima de Ederson a la media hora. Francia fue letal en la recuperación y la transición rápida, mientras Brasil pareció no verlas venir, tampoco en el 0-2.

Además, los de Ancelotti se fueron al vestuario sin tirar a puerta y en la reanudación, el técnico dejó en el banquillo al jugador del FC Barcelona Raphinha con posibles molestias musculares. Con todo, Luiz Henrique mejoró el planteamiento brasileño y el partido pareció cambiar otro poco con la roja a Upamecano, revisada en el VAR, como último defensa en una falta a Wesley Moraes.

Sin embargo, en otra gran salida en velocidad, contra un mal repliegue brasileño, los de Deschamps golpearon de nuevo, esta vez con el toque sutil y picado de Ekitike. Con el 0-2 y 25 minutos por delante, Brasil se vio obligada a volcarse en ataque, hasta que Bremer hizo el 1-2 en el minuto 78. Los de Ancelotti rondaron el segundo, aunque no encontraron a Vinícius, y también Francia supo tener el balón en los últimos minutos para sufrir menos.