Francia puede también con Colombia en su gira por Estados Unidos

Francia - Colombia - Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Pres / DPA

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección francesa de fútbol doblegó (1-3) a Colombia este domingo en su segundo amistoso esta semana en Estados Unidos, con la actuación destacada de Désiré Doué, autor de un doblete, y Marcus Thuram, demostrando fondo de armario poco antes del Mundial.

El equipo galo venció a otra selección fuerte tras ganar cuatro días antes a Brasil, a pesar de rotar y sacar una segunda unidad igualmente fuerte en el Northwest Stadium de Landover, cerca de Washington. Los suplentes del duelo contra Brasil dieron otra alegría a Didier Deschamps, aunque las primeras ocasiones fueron colombianas, con Luis Díaz y James Rodríguez.

Un potente disparo de Doué cambió el signo del partido y aún antes del descanso Thuram cabeceó el 0-2 en una mala salida del meta cafetero. Al poco de la reanudación, una gran jugada colectiva, y con ambos de nuevo de protagonistas, supuso el 0-3. Jáminton Campaz recortó para los sudamericanos en un segundo tiempo más físico.

Francia firmó su noveno partido seguido sin perder, un empate y ocho victorias, con Kylian Mbappé saltando al césped en los últimos minutos para desatar la euforia de la grada, y terminando sin lesiones una gira por Estados Unidos, sede del Mundial este verano.