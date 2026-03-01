Francis Alonso: "Tenía miedo, pero irme a Estados Unidos fue la mejor decisión de mi vida"

Archivo - Francis Alonso of Spain in action during the FIBA World Cup qualifiers basketball match played between Spain and Netherlands at Carolina Marin Pavilion on November 14, 2022 in Huelva, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escolta de la selección española y del Río Breogán Francis Alonso tuvo "miedo" antes de decidir marcharse a Estados Unidos con 18 años para compaginar su carrera en el baloncesto con los estudios, aunque defiende que fue "la mejor decisión" de su vida, al mismo tiempo que advierte que el gen ganador de un equipo "no se consigue de un día para otro", por lo que con Chus Mateo, el nuevo seleccionador, están "construyendo desde la ambición".

El malagueño, de 29 años, repite convocatoria con 'La Familia' para los encuentros ante Ucrania, el primero ya saldado con victoria el viernes en Riga y el segundo este lunes 2 de marzo en Oviedo a las 20.30. "Para mí siempre es un premio. Siempre cogiendo esta oportunidad con muchas ganas, con mucha ilusión, e intentar dar lo mejor de mí en cada oportunidad", aseguró el escolta en una entrevista a Europa Press tras un entrenamiento de la selección en el Palacio Multiusos de Guadalajara.

Alonso ve "una suerte" poder ser parte de 'La Familia' y su ambiente singular. "Es diferente, porque es todo muy intenso, todos nos conocemos, es cierto que ahora cada vez más van entrando jugadores jóvenes, pero sigue habiendo esa misma energía, esa misma chispa. Intentamos también mantener ese espíritu, porque creo que es una faceta importante del éxito de la selección española", apuntó

Y con Chus Mateo cree que se está garantizado un cambio de ciclo amable. "Cada entrenador implementa su ideología y, en este caso, sabiendo que hay ese cambio generacional, sí que tiene esa experiencia de ayudar al joven y mantener esa mentalidad a la hora de tener un balance, de controlar veteranos y jóvenes", elogia al madrileño.

"Yo creo que el equipo tiene mucha confianza en sí mismo, Chus quiere que seamos nosotros", comentó sobre el carácter del técnico, aunque Alonso es consciente que un aspecto clave es saber adaptarte como jugador a cada entrenador. "He tenido la suerte de tener una familia muy dedicada al baloncesto y esa ideología del baloncesto siempre ha estado muy metida en el día a día. Entonces sí que tengo a lo mejor esa experiencia que otros no tienen", recuerda.

Así, el andaluz cree que en esta nueva selección está creciendo un gen ganador que, sin embargo, "no se consigue de un día para otro". "Se consigue en un proceso muy largo, los jugadores llevan mucho tiempo juntos, se conocen y crean una especie de cultura. Yo creo que sí que con su llegada estamos tratando de construir algo pero desde la ambición, desde la competitividad", analiza Alonso, autor de siete puntos en el triunfo ante Ucrania.

"Yo creo que de ahí pueden surgir cosas muy buenas en el futuro, ni muy lejano ni muy cercano. Yo creo que tenemos que tener esa mentalidad de competir, de ser una selección ante la cual el rival se sienta incómodo. Y a raíz de ahí, estoy seguro que sacará el talento que nos caracteriza, pero que se nos conozca como una selección con ambición y una selección contra la que los rivales no querrán jugar", agregó.

"ESTOY MUY AGRADECIDO POR TODO LO QUE HE VIVIDO"

A nivel personal, Francis Alonso vive ahora una segunda juventud defendiendo la camiseta del Río Breogán, promediando 15 puntos por encuentro. "Muy agradecido, sobre todo, por el camino. He vivido muchas etapas, muchas experiencias, muchas lesiones, he tenido la oportunidad de competir en Europa, de estar en LEB Oro, en Primera FEB. Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido, porque eso me hace ser la persona que soy hoy", admite.

Porque Alonso se fue a Estados Unidos con solo 18 años, antes de pasar por Fuenlabrada, Bilbao Basket y el Estudiantes en LEB Oro. "Cada persona tiene su camino. Habrá jugadores que tengan la oportunidad de entrar a un equipo de la ACB con 18 años, pero mi camino no fue así. Mi camino fue cruzar el charco, estar separado de mi familia", relató a Europa Press.

"Todas estas pequeñas 'cositas' me han hecho ser mejor persona y prepararme para lo que venga en el futuro. Al fin y al cabo, yo creo que eso es lo más importante, sobre todo a nivel deportista, quedarte con esas pequeñas lecciones que luego, a la hora de retirarte, podrás inculcar a otros", reflexiona.

Alonso fue a Estados Unidos en el verano de 2014 y jugó en el Instituto Cushing Academy, para la temporada siguiente incorporase a la Universidad de Carolina del Norte. Después, en 2019, concluyó su ciclo universitario y en la NCAA con un papel destacado. "Fue la mejor decisión que he tomado, a nivel personal y a nivel deportivo. Necesitaba un reto y Estados Unidos me dio esa oportunidad para mejorar como persona y como jugador", reconoce.

"Un año antes tenía miedo, tenía dudas, pero en cuanto la tomé, me lo pedía el cuerpo, me lo pedía la mente. Y en ese primer año tuve momentos difíciles y momentos fáciles, pero a día de hoy no me arrepiento para nada de la decisión que tomé, estoy muy contento de haber tomado ese camino", celebró el escolta.

Y con su experiencia, Alonso valora la fuga de talento español al extranjero ante la falta de oportunidades de tal envergadura a nivel nacional. "Que te surja una oportunidad de cruzar el charco, tener la posibilidad de conseguir una carrera allí, compaginar el deporte que te encanta con los estudios, es muy difícil competir contra eso, siendo egoísta el jugador y su familia", advierte el malagueño.

"En mi caso, fue la mejor decisión que he tomado y en esa época no se hablaba de un incremento salarial como hay ahora. Es muy difícil hacer comparaciones cuando, por ejemplo, la principal razón con la que yo me iba allí era sobre todo el tema de estudios y vivir aquella experiencia. Estoy seguro que desde la federación se hará todo lo posible por competir contra este gran monstruo. Pero es complicado. Y para los chavales, para la familia de los chavales, es una oportunidad. Y en mi caso me ayudó a volver aquí a España, a ser mejor jugador", concluyó.