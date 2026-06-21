Francisco Cerúndolo y Tiafoe conquistan Queen's y Halle

Francisco Cerúndolo , campeón del torneo de Queen's - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista argentino Francisco Cerúndolo se proclamó campeón del torneo de Queen's (Londres) y el estadounidense Frances Tiafoe triunfó en la hierba de Halle (Alemania), mientras que, en el Circuito de la WTA, las checas Marie Bouzkova y Linda Noskova ganaron las finales de Nottingham y Berlín.

El primer argentino en triunfar en la hierba de la cita londinense que marca el camino a Wimbledon superó al estadounidense Tommy Paul por un trabajado 6-7(4), 6-4 y 6-3 en la final. Cerúndolo, de 27 años, alzó el título más importante de su carrera, el segundo de la temporada y el quinto para su palmarés.

Por su parte, Tiafoe también hizo a su país, Estados Unidos, tener un primer campeón en Halle, aunque estaba garantizado, al vencer (6-4, 6-4) a su compatriota Taylor Fritz en la final. El americano, de 28 años, alzó igualmente su primer ATP 500, cuarto título de su carrera.

Además, en la WTA, la checa Bouzkova ganó por primera vez sobre césped tras superar a la estadounidense Emma Navarro por 7-6 (5), 4-6, 6-2 en la final más larga de la temporada y alzó el cuarto trofeo de su carrera este domingo en Nottingham (Inglaterra). Mientras, la también checa Noskova se impuso en Berlín a la estadounidense Jessica Pegula (6-4, 4-6, 6-3). Con su segundo título, la checa entrará el lunes en el 'Top 10' del mundo.