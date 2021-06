Francisco no seguirá en el Girona tras rozar dos veces el ascenso

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Francisco Rodríguez no continuará en el Girona FC la siguiente temporada al decidir poner fin a su etapa en Montilivi con un equipo al que ha dejado dos veces a las puertas del ascenso a LaLiga Santander.

Francisco llegó en verano de 2020 y disputó el tramo final de la temporada 2019/20, clasificando al equipo para la promoción y quedando eliminado en el último partido. Idéntica situación a la vivida en esta última campaña, de menos a más hasta quedarse a las puertas del ascenso, perdiendo en casa con el Rayo Vallecano.

En total, Francisco ha disputado 60 partidos con el Girona, con un balance de 30 victorias, 15 empates y 15 derrotas. "Ahora ha llegado la hora de separar nuestros caminos. Y no es nada sencillo porque cerramos una gran historia que nos ha unido para siempre", detalló Francisco en una carta de despedida conjunta con el presidente del Girona, Delfí Geli.

"Hemos estado de nuevo muy cerca de conseguir el objetivo que todos queríamos y por el que habíamos luchado intensamente durante toda la temporada. Juntos hemos vivido un año complicado, con muchas dificultades, con muchos sacrificios, pero con una conexión especial entre todos los que formamos parte de este club", reconoció.

No obstante, quedarse otra vez en el último partido sin el premio del ascenso, ha sido clave para no aceptar la oferta de renovación. "Desgraciadamente no lo hemos conseguido. Siempre hemos estado juntos, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Quizás algún día nos reencontremos, pero ahora los dos hemos decidido hacer un punto y aparte", esgrimió.

"No es un adiós fácil, pero también tenemos la sensación de que es el mejor momento para hacerlo. Ha sido un privilegio poder unir fuerzas para buscar un mismo objetivo y es por eso que ahora queremos hacer esta despedida juntos", aseguran, en esta carta conjunta, Francisco y Geli.