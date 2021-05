Franco: "El propósito es que haya espectadores en los 'playoffs' de ascenso y de Liga Endesa"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, reconoció que "el propósito" es que el público pueda estar presente en los 'playoffs' de ascenso a LaLiga Santander y de la Liga Endesa porque "tanto los clubes como los aficionados se merecen volver a los estadios", y como "banco de pruebas" para una posible vuelta con más afluencia para el inicio de la próxima temporada.

"Creo sinceramente que tanto los clubes como los aficionados se merecen volver a los estadios. Lo estamos haciendo de forma progresiva y con cautela porque la pandemia sigue ahí, pero vamos a hacer todo lo posible y el propósito es que haya espectadores en los 'playoffs' de fútbol y baloncesto, ya veremos en qué condiciones", comentó Franco tras la entrega al FC Barcelona Femenino de la Placa de Oro de la ROMD.

El dirigente recordó que deben "intentar llegar a un acuerdo" con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que se produzca esta presencia de aficionados, con "la idea" de que sea como fue en las dos últimas jornadas de LaLiga Santander, "con una limitación del 30 por ciento y un máximo de 5.000 personas en los campos de fútbol".

"Sinceramente creo que es una cifra que está muy bien y que los clubes agradecerán, sobre todo los espectadores, que se merecen esa alegría por ese comportamiento ejemplar que están teniendo", añadió, sin esconder que esta vuelta sería un ensayo de cara al inicio de la temporada que viene.

"Efectivamente, sería intentar volver a esa normalidad y sería un buen banco de pruebas para iniciar la nueva temporada que, ojalá, si la vacuna sigue a buen ritmo y los ciudadanos son suficientemente responsables como están siendo, podamos empezar, si no con la totalidad, sí con un buen porcentaje", detalló.

En este sentido, el presidente del CSD, que asistió este domingo a la final de la Copa de la Reina Iberdrola que se disputó con público en Butarque, se mostró "orgulloso por el comportamiento de la afición en general". "Hubo en torno a mil personas y el comportamiento fue absolutamente modélico", subrayó.

José Manuel Franco, que aclaró que este martes en su comparecencia en el Congreso dirá "algo nuevo" y "alguna novedad positivas" sobre la nueva liga profesional de fútbol femenino, la Liga Ellas, fue preguntado por la ausencia de Sergio Ramos de la convocatoria de la selección española para la EURO 20200.

"Sergio es quizás de los mejores centrales del mundo, pero en la última parte de la temporada no ha jugado. Entiendo la no convocatoria y que el seleccionador quiere llevar a gente en plenitud ahora mismo, pero eso no quita mi máximo respeto y admiración por Sergio Ramos que se lo merece", opinó.

Sobre la marcha de Zinédine Zidane, consideró que el francés fue en el Real Madrid "un referente como jugador" y "un magnífico entrenador". "Es una pérdida importante para el madridismo, pero humanamente lo entiendo porque quizá también le apetecía una desconexión. El Real Madrid sabrá encontrar a un entrenador de la categoría del club", remarcó.

Finalmente, el dirigente dejó claro que "no" concibe una Liga sin Leo Messi, "uno de los mejores del mundo y quizá el mejor", pero que no había hablado con Joan Laporta, presente en el acto de este lunes, sobre la continuidad del argentino. "No sé lo que pasará, no me gustaría concebir una Liga sin él", zanjó del mismo modo que con el tema de la Superliga: "Tal y como está la situación a día de hoy no la concibo"