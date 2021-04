Franco: "Lo de la Superliga va a venir bien para darle un toque de atención a UEFA"

"No podíamos consentir que el fútbol español, que es patrimonio de todos, fuese utilizado"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha destacado que "sería bueno para el mundo del fútbol que hubiese un gran acuerdo" y que la amenaza de la Superliga "va venir bien para darle un toque de atención a la UEFA", pero que las instituciones públicas debían oponerse a un proyecto que perjudicaba al "fútbol base, los clubes menos poderosos de España y la selección española".

"Seguro que el mundo del fútbol tiene que cambiar, y que la Champions tiene que cambiar, y seguramente esto va venir bien para darle un toque de atención a la UEFA para que mejore la competición, pero no podía ser es que saliese perjudicado el fútbol base, los clubes menos poderosos de España y la selección española", advirtió Franco ante la prensa tras la presentación del acuerdo entre CSD y Renfe para el lanzamiento del 'Tren del Deporte Español'.

Para el dirigente, "toda transformación puede ser buena, pero siempre respetando la instituciones vigentes". "La Lig de Campeones es una competición muy importante, pero manifiestamente mejorable", valoró

Respecto a la postura de oposición a la Superliga por parte del CSD, su máximo representante remarcó que no fue "por un capricho" y que llegó después "después de hablar con todas las partes implicadas".

"Yo tuve ocasión de hablar con los presidentes de Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, con el presidente de la RFEF, con LaLiga, con el presidente de UEFA... Después de escuchar a todos hemos llegado a la conclusión de que sería bueno para el mundo del fútbol que hubiese un gran acuerdo, sería esencial, y lo que no podíamos consentir, desde la defensa del deporte español, que el fútbol, que es patrimonio de todos, fuese utilizado", indicó.

En cuanto a las medidas cautelares estimadas por el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, que ordenó a UEFA y FIFA que no pusieran trabas a la puesta en marcha de la Superliga, Franco apuntó que no le gusta que "ninguna de las partes implicadas usen las amenazas o acudan permanentemente a la justicia".

"La posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo parece difícil, pero no imposible. El mundo del deporte tiene los mecanismos necesarios para no tener que judicializar ningún aspecto deportivo. Tampoco son buenas las amenazas que se sucedieron estos últimos días de unos contra otros. Si buscamos un acuerdo por el bien del fútbol europeo, todo esto no es el mejor camino", pidió.