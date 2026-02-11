Franjo von Allmen brilla en el supergigante y Francia hace doblete en el biatlón femenino de Milán-Cortina

February 11, 2026, Cortina D'ampezzo, Italy: Milano Cortina 2026 - XXV Olympic Winter Games Bormio - Italy Alpine skiing - Men's SuperG Image Show: Gold Medal von ALLMEN Franjo - Europa Press/Contacto/Sergio Bisi

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El suizo Franjo von Allmen, gracias a su oro en el supergigante de esquí alpino, ha acaparado este miércoles mucho protagonismo durante la octava jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, que ha visto también un doblete de Francia en el podio de la prueba individual femenina de 15 km en biatlón.

Von Allmen logró su tercera medalla dorada de estos JJ.OO., unida a las del descenso y la de la prueba combinada por equipos, tras cruzar la meta en 1:25.32; el estadounidense Ryan Cochran-Siegle ganó la plata (1:25.45) y el también suizo Marco Odermatt se llevó el bronce (1:25.60).

Respecto a la combinada nórdica, en el trampolín normal Gundersen, el noruego Jens Luraas Oftebro remontó hasta ganar en 29:59.4 la prueba de 10 km individual por delante del austriaco Johannes Lamparter (30:00.4) y del finlandés Eero Hirvonen (30:01.9), que por ese orden subieron al podio.

En biatlón femenino, venció la francesa Julia Simon (41:15.6) justo por delante de su compatriota Lou Jeanmonnot (42:08.7), que se colgó la plata, y de la búlgara Lora Hristova (42:20.1), que se adjudicó la medalla de bronce.

Además, hubo otro doblete en los moguls femeninos del esquí acrobático. En este caso fue de Estados Unidos gracias al oro de Elizabeth Lemley, con sus 82,30 puntos, y a la plata de Jaelin Kauf, con sus 80,77 puntos; y el bronce fue para la francesa Perrine Laffont, con 78,00 puntos.

En la competición del luge, tres países coparon los podios. En dobles femenino, vencieron las italianas Andrea Vötter y Marion Oberhofer con un tiempo total de 1:46.284; la plata fue para las alemanas Dajana Eitberger y Magdalena Matschina (1:46.404) y el bronce se lo llevaron las austriacas Selina Egle y Lara Michaela Kipp (1:46.543).

Por último, en dobles masculino de luge, los italianos Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner conquistaron el oro con un tiempo total de 1:45.086; los austriacos Thomas Steu y Wolfgang Kindl lograron la plata (1:45.154) y los alemanes Tobias Wendl y Tobias Arlt atraparon el bronce (1:45.176).