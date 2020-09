Freixa anuncia precandidatura al Barça: "Seré independiente y continuador, no continuista"

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El excandidato en 2015 a la presidencia blaugrana Toni Freixa ha presentado este jueves su nueva precandidatura para los comicios previstos para marzo de 2021, y ha asegurado que pretende ser "continuador" pero no "continuista" de la Junta Directiva de un Bartomeu al que ya se opuso y midió hace cinco años.

"En 2015 me presenté, precisamente, contra Bartomeu. Si alguien me considera continuista es porque tiene interés en ello. Quizá sea porque no he hecho oposición y he buscado la unidad del club. No quiero ser continuista sino continuador de lo que ha hecho bien esta Junta", aseguró Freixa en el anuncio de su precandidatura.

Freixa, que fue miembro y portavoz de la Junta Directiva de Sandro Rosell, entre 2010 y 2014, se presentó ya a los comicios de 2015, cuando superó el corte de las firmas pero quedó último en unas elecciones que ganó Josep Maria Bartomeu con el 54,63 por ciento de los votos. Superó a Joan Laporta (33,03%), Agustí Benedito (7,16%) y al propio Toni Freixa (3,70%).

"Me presento como un candidato independiente, con ilusión,propuestas, compromiso y mucha seriedad. El club necesita ahora mucha responsabilidad en la gestión para preservar su modelo de propiedad y mantener su independencia. Me enfrenté a Bartomeu con mi modelo de gestión", reiteró.

Su puesta de largo fue en el Auditori 1899 del Camp Nou, espacio en el que aseguró que lucharía, de ser presidente, por el 'Espai Barça' ideado por sus anteriores compañeros de Junta Directiva, pero donde también aseguró que el club debe "adaptarse". "El club más rico no es el que tiene más dinero, sino el que aprovecha mejor sus recursos y habilidades", detalló.

A nivel deportivo, aseguró que confiará en su equipo técnico de inicio a fin, aunque no dio nombres. Sí dejó claro que apostaría por la Masia. "Confío en volver a tener talento de la casa en el primer equipo como cuando estaban Xavi, Iniesta, Messi o Pedro. Si se trabaja bien se podría volver a repetir una generación tan exitosa", comentó.

"No creo que Koeman no cuente con Riqui, Pedri o Aleñá. Simplemente busca lo mejor para ellos. Contar con ellos no significa ponerlos en el once inicial, si no pensar en lo mejor para su carrera deportiva", señaló respecto a la nueva hornada.

Precisamente, en cuanto a Ronald Koeman, está a favor de su llegada. "Se me pone la piel de gallina cuando hablo de Koeman. Conoce la casa, ha tomado decisiones. Ha habido liderazgo e idea, y hay que confiar en sus ideas. Koeman no nos fallará, y lo demuestra que haya venido cuando se le ha pedido", celebró.