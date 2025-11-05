Frenkie de Jong: "Lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista neerlandés Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona, ha pedido "dejar ya fuera" de cada análisis sobre los culés su buen papel "del año pasado" en la Liga de Campeones, habiendo alcanzado entonces las semifinales, ya que encajaron "demasiados goles" igual que este curso tras su 3-3 contra el Brujas durante la jornada 4 de la liguilla.

"Es un partido que yo creo que tenemos que ganar, pero obviamente tenemos que hacer las cosas mucho mejor", resumió este miércoles ante los micrófonos de Movistar Plus+. "Hay cosas que tenemos que ajustar; lo sabemos, lo estamos trabajando, pero no siempre lo transmitimos al campo", lamentó De Jong desde el Estadio Jan Breydel.

"Somos un poco débiles en las contras ahora por el tema de vigilancia, presión arriba, cómo nos posicionamos atrás, etc. Es un poco de todo", advirtió al respecto. Luego fue preguntado si todo pasaba por no conceder tantos espacios. "No, no todo pasa por ahí; pero es que, si encajas tres goles, es muy difícil ganar", apostilló el jugador neerlandés.

"Creo que lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera. Tampoco el año pasado fuimos el mejor equipo de Europa, entonces lo del año pasado no es algo que tengamos que estar ahí. Tenemos que mejorar porque el año pasado tampoco ganamos la Champions y también encajamos demasiados goles el año pasado, entonces tenemos que mejorar", subrayó.

Por último, dijo que Lamine Yamal había "estado bien" como autor de un gol. "Es un muy buen jugador, es un jugador especial y siempre va a marcar diferencias. Puede tener un partido mejor que el otro, pero si sigue trabajando no tenemos que preocuparnos por el nivel de Lamine", concluyó.