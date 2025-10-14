Frenkie de Jong firmará este miércoles su renovación con el Barça

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong firmará este miércoles su renovación con el FC Barcelona, en un acto que tendrá lugar en la oficina comercial del club y en el que se anunciará que seguirá vinculado al conjunto azulgrana por un número de temporadas aún por confirmar.

Según anunció el club azulgrana, el centrocampista renovará este miércoles su contrato que finalizaba este próximo verano y lo hará en un acto similar al que tuvo lugar el pasado mes de septiembre con Marc Bernal. El futbolista neerlandés firmará su contrato y se hará las fotografías protocolarias con el presidente del club, Joan Laporta, y después atenderá a los medios de comunicación en la oficina comercial.

De Jong ha sido una pieza clave para Hansi Flick desde la llegada del técnico alemán al Barça. El neerlandés arrancó la temporada pasada lesionado, pero una vez se recuperó fue indiscutible en el centro del campo blaugrana. En total disputó 46 partidos y rindió a un gran nivel al lado de Pedri González.

Este curso también lo ha arrancado con buenas sensaciones, por lo que esta renovación es una gran noticia para el conjunto 'culer', que se asegura la continuidad del mediocentro para los próximos años.