Frenkie De Jong: "Será mi primer Clásico y es especial"

El jugador del FC Barcelona Frenkie De Jong ha comentado que este miércoles vivirá un partido "especial" al enfrentarse por primera vez, si así lo decide Ernesto Valverde, al Real Madrid en el Clásico, partidos que ha seguido los últimos años desde la televisión.

"Estoy muy emocionado, será mi primer Clásico. Todos los demás los he seguido por televisión y el que más he disfrutado fue el del 5-0 en el Camp Nou", reconoció en declaraciones a los medios del club blaugrana.

De Jong ya sabe lo que es jugar contra el Real Madrid, ya que el año pasado eliminó con el Ajax al club blanco de la Liga de Campeones.

"El del año pasado con el Ajax fue un partido muy especial, pero ahora es otro partido y estoy en otro equipo, así que será diferente", comentó.

Sobre ese 1-4 en el Bernabéu, aserguró que fue "el mejor" partido que hizo el Ajax. "El 1-4 en su estadio, eliminándolos y haciendo un buen fútbol... Tengo un muy buen recuerdo de aquel enfrentamiento", se sinceró.

Ahora, debutará en un Clásico siendo protagonista. "Es igual en qué fecha se dispute: jugar contra el Real Madrid siempre es especial. Además, mi familia vendrá a verlo. Seguro que se respirará un ambiente espectacular", auguró.

"Se juntarán sobre el césped dos de los mejores equipos del mundo. Intentaremos dominar el partido, como siempre hacemos. No sé como lo plantearán ellos, pero nosotros lo haremos de la misma manera que en cualquier otro: teniendo la posesión, creando muchas ocasiones y haciendo disfrutar a los aficionados", comentó sobre qué partido espera.

Preguntado por Leo Messi, aseguró que todos saben lo importante que es tenerle en el equipo. "Ya no sorprende si en un partido marca tres goles. Es mucho mejor que el resto. Cualquier equipo que se enfrenta a Messi siempre está más nervioso, yo también lo estaría", reconoció.

"Suárez está haciendo una temporada increíble y está anotando unos goles maravillosos. El año pasado contra el Real Madrid ya consiguió un 'hat-trick' y ojalá lo vuelva a hacer esta temporada", comentó sobre el uruguayo.

A nivel personal, aceptó que al principio vivió un período de adaptación, pero que ya tiene "más confianza" y está más "cómodo". "Todos me han ayudado mucho, incluso la gente de la calle: me he sentido muy bienvenido desde el primer momento", celebró.

"La ciudad ya la conocía, porque había venido de vacaciones. Los compañeros me han recomendado lugares para ir a visitar o para comer. Me siento como en casa", aseveró al respecto.