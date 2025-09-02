De Frutos: "Ir con la selección es un sueño y una sorpresa muy agradable"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero Jorge de Frutos confesó que "es un sueño, algo inimaginable" ir convocado con la selección española absoluta, una "sorpresa muy agradable" que afronta "con muchas ganas" y gracias a sus familiares, que "han aportado su granito de arena".

"Es un sueño, algo inimaginable, pero ya estoy aquí, con muchas ganas", expresó el atacante del Rayo Vallecano en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a su llegada el lunes por la noche a la Ciudad del Fútbol.

Tras las bajas de Fabián Ruiz y Yeremy Pino, De Frutos se estrena así en una convocatoria de la 'Roja', tras una llamada del seleccionador, Luis de la Fuente, que le pilló "en casa". "Estaba cenando con mi mujer, el niño estaba ya dormido, así que una sorpresa muy agradable", confesó.

"La verdad que tengo el WhatsApp lleno, llamadas también, estoy muy contento. Mi mujer, mi hijo, son los que están ahí apoyándome, mis padres, mis familiares, mi hermano, todos han aportado su granito de arena, y sin todos ellos no habría sido posible", concluyó el atacante autor de dos goles en este inicio de curso con el Rayo en Liga y Conference League.