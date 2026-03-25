Fúbtbol.Ayuntamiento hace "los deberes" para que Madrid acoja la final del Mundial y tiene "la mejor puntuación" de FIFA

Archivo - Sonia Cea, Sports Councilor of Madrid, attends during the presentation of the Athletics Meeting of Madrid 2025 at the Vallehermoso stadium on July 17, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se sigue "trabajando muchísimo" y "haciendo los deberes" para que Madrid acoja la final del Mundial de Fútbol de 2030 remarcando que ya ha obtenido "la mejor puntuación de todas las sedes" por parte de la FIFA en sus visitas periódicas.

Desde la presentación del Campus Vicente del Bosque, en el Palacio de Cibeles, Cea ha insistido en que se sigue trabajando mano a mano con la FIFA y con la Federación Española. "Sabéis que tenemos la mejor puntuación de todas las series que ha hecho FIFA para cada una de las sedes", ha trasladado a la prensa.

"Estamos convencidos de que Madrid es el mejor sitio para albergar la final del Mundial. No entenderíamos un Mundial que no tuviera su final en Madrid, pero la decisión no es nuestra. Lo que puedo decir es que los deberes los estamos haciendo", ha declarado Sonia Cea.

A lo que ha sumado que Madrid reúne las condiciones para albergar unos Juegos Olímpicos. "Esta ciudad está haciendo el trabajo para que, en el momento que sea, Madrid esté preparada", ha asegurado la concejala.