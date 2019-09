El 'Fuenla' dedica el liderato al Fernando Torres

Publicado 31/08/2019 23:14:10 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CF Fuenlabrada se acostó líder este sábado en LaLiga SmartBank tras vencer (2-1) al Real Oviedo en la tercera jornada, donde mantuvo el pleno de victorias en su estreno en el Fernando Torres, gracias además a la derrota del Huesca en su visita al Almería (1-0).

El conjunto madrileño, que disputaba su primer partido profesional ante su público, firmó el tres de tres con Jaisson poniendo el 1-0 y sacando los nervios que aún se notaban en el recién ascendido. El Oviedo reaccionó con un cabezazo de Ortuño.

Anderson Emanuel desató la locura al sur de Madrid con un zurdazo recién entrado al campo para dar la victoria y los 9 puntos a los locales. El Cádiz es el otro equipo que aspira al pleno, este domingo contra el Extremadura. El Huesca en cambio cedió sus primeros puntos para quedarse con 6 por los 7 de los almerienses.

El Almería perdonó mucho, aunque no la primera con el 1-0 de Sekou, pero no lo pagó. Los andaluces anularon al Huesca y no aprovecharon un penalti en el primer tiempo, pero el cuadro visitante se vio muy superado por un serio Almería en los Juegos Mediterráneos.

Además, la jornada de sábado dejó el amargo empate de Las Palmas, cuando había remontado por medio de Rubén Castro en los últimos 10 minutos, por el gol de Cejudo en el descuento (2-2), y el triunfo sin discusión, el primero tras dos derrotas, del Numancia ante el colista Mirandés (2-0).

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 3 EN LALIGA SMARTBANK.

-Viernes.

Zaragoza - Elche 1-0.

-Sábado.

Fuenlabrada - Oviedo 2-1.

Numancia - Mirandés 2-0.

Almería - Huesca 1-0.

Las Palmas - Racing 2-2.

-Domingo.

Lugo - Alcorcón 18.00.

Rayo Vallecano - Deportivo de La Coruña 18.00.

Sporting de Gijón - Albacete 18.00.

Girona - Málaga 19.00.

Ponferradina - Tenerife 20.00.

Cádiz - Extremadura 21.00.