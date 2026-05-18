De la Fuente anunciará la lista del Mundial el lunes 25 de mayo

Luis de la Fuente, head coach of Spain, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Luis de la Fuente at Camilo Jose Cela University on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador absoluto Luis de la Fuente ofrecerá el lunes 25 de mayo, la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá, un anuncio que tendrá lugar a partir de las 12.30 horas en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de la capital de España, situado en la calle Gran Vía 28.

Posteriormente, el técnico riojano atenderá en rueda de prensa a los medios de comunicación en el mismo céntrico escenario de Madrid, donde también notificará los jugadores de apoyo que estarán con el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio.

España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio, mientras que el debut de la Selección en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta (USA).

La concentración dará comienzo el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, quedando los internacionales citados a partir de las 17.00 horas.