De la Fuente: "Argentina es el partido más importante"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador olímpico de fútbol, Luis de la Fuente, reconoció que se la juegan de nuevo ante Argentina este miércoles en busca de un billete a cuartos de final de los Juegos de Tokyo 2020, a pesar de estar mejor colocados en el Grupo C.

"Argentina se la juega y no podrá encerrarse. Creo que se verá un partido de tú a tú, tenemos los dos la necesidad de ganar. No sé si nos beneficiará o no. Tenemos una idea de juego muy clara, pero creo que al tener la necesidad de ganar, Argentina debe asumir otro rol, arriesgar más y debemos aprovechar esa circunstancia", dijo ante los medios en la previa al cierre de la fase inicial.

De la Fuente confesó que el equipo está "ante su partido más importante" y valoró los posibles cambios en el once. "No os oculto nada si digo que habrá cambios. Son partidos muy exigentes, con muy poca recuperación, necesitamos tener a la gente fresca y no hay nada mejor que meter a jugadores que hayan podido jugar menos o descansar más. Insisto otra vez, tenemos jugadores tan buenos que da igual a quién pongamos", apuntó.

"Lo de Dani ha sido milagroso. Con Mingueza sabíamos que era cuestión de días, el trabajo que han hecho el médico y el fisio ha sido espectacular. Pero lo de Dani es milagroso. En otras circunstancias y otra actitud de Dani hubiese sido una lesión de más tiempo y ahora pensamos que si tuviéramos la oportunidad de pasar a cuartos, podría estar ahí", añadió.

Sin embargo, De la Fuente apuntó que no van a "arriesgar" con ningún jugador y valoró la llegada a la Villa Olímpica. "Esta siendo un chute de energía para todo el grupo. Hemos tenido la oportunidad de salir por la Villa, de movernos. Estamos conviviendo con otros deportistas. En definitiva sintiendo los Juegos", terminó.