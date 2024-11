De la Fuente: "España siempre ha tenido una gran selección, la diferencia es que ahora ganamos todo"

Archivo - Luis de la Fuente, national coach of the Spanish soccer team attends the media during his press conference after announcing the list of players called up for the Nations League at Ciudad del Futbol on June 02, 2023, in Las Rozas, Madrid, Spain.

Archivo - Luis de la Fuente, national coach of the Spanish soccer team attends the media during his press conference after announcing the list of players called up for the Nations League at Ciudad del Futbol on June 02, 2023, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha recalcado que su país "siempre ha tenido una gran selección" y que "la diferencia es que ahora ganamos todo", a rebufo de su victoria (3-2) de este lunes contra Suiza en la sexta y última jornada dentro del Grupo A4 en la Liga de Naciones, torneo donde España defiende el título.

"Antes era también una gran selección. España siempre ha tenido una gran selección, la diferencia que hay es que ahora ganamos todo. Pero en España estamos acostumbrados a competir siempre por lo mejor y por obtener grandes resultados. Ahora, sin pensar en el pasado porque no me ocupo de ello, pienso más en el presente y el futuro", dijo De la Fuente desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

"Estoy orgulloso de ser español, de tener una afición como hemos tenido aquí en Canarias, en Tenerife, y de vivir la selección como la estamos viviendo. Eso me hace sentirme muy orgulloso, claro que sí, además estoy tremendamente orgulloso de unos jugadores que ya he dicho en alguna ocasión son insaciables deportivamente, quieren competir cada día, quieren mejorar, quieren crecer", añadió en rueda de prensa.

"Pongas a quien pongas, elijas a quien elijas, es un ejemplo de compañerismo, de generosidad, de subir el nivel de competitivo. Estoy orgulloso por muchas cosas y especialmente por dirigir a una selección como es la nuestra y con unas expectativas maravillosas", destacó.

"Es verdad que necesitábamos y queríamos terminar el año para nosotros competitivamente con una victoria, que no era más que refrendar todo lo bueno, lo fantástico que hemos vivido durante todo este año para nosotros todo este curso y porque, creédme, cuando uno se acostumbra a ganar le cuesta no hacerlo. Y estos jugadores, hilando con la pregunta anterior, es que quieren ganar siempre", argumentó.

"Hay que verles cómo entrenan, hay que verles en el día a día y hoy queríamos, insisto, terminar porque además es que se lo merecía también un ambiente como el que hemos vivido tan maravilloso, tan cálido, tan acogedor. Se merecían también vivir una victoria de la selección y, pues eso, hemos luchado muchísimo hasta conseguirlo y la verdad que estamos felices por ello", insistió el técnico riojano.

Pese a todo, De la Fuente avisó de que tiene tarea por delante. "No hay tiempo, hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que, sabéis como pienso, siempre se puede mejorar y queremos seguir mejorando. Y para eso necesitamos no bajar la guardia, necesitamos seguir viendo partidos, viendo jugadores, viendo futbolistas que están demandando también oportunidades y tener sitio en esta selección tan magnífica. Hay muchos futbolistas que hay que seguir viendo y ese seguimiento nos hace viajar mucho, ver muchos partidos", explicó.

"Ojo, dicho esto, parece que estamos trabajando en la mina. Pero que es un lujo, disfrutamos, somos felices haciendo nuestro trabajo y este trabajo nuestro tan maravilloso. Por eso nos sentimos privilegiados, pues no nos obliga, simplemente nos lleva a seguir en la misma dinámica y exigirnos también nosotros más, porque los jugadores lo que necesitan es tener la certeza de que todo lo que les damos, toda la información que les damos, les ayuda a ser mejores y a ganar, y necesitamos exigirnos también nosotros mucho, así que hay que trabajar mucho todavía", repitió el seleccionador de España.

Luego restó importancia al penalti fallado por Pedri. "Evidentemente es de la familia, nuestra familia, y sabe que tiene el cariño no solo mío, de todo el cuerpo técnico, de todos los colaboradores, todo el grupo de trabajo y por supuesto de sus compañeros. Yo creo que es importante que reflejemos el detalle de generosidad que ha tenido Álvaro Morata, otra grandeza de un grandísimo futbolista y gran persona, con un jugador que quería hoy, era un día muy especial para él y todos estábamos deseando que metiera un gol", admitió.

"Nos hemos alegrado muchísimo con el gol de Yeremy y por supuesto los otros también, pero estábamos hoy deseando que Pedri, por el día tan especial que era, tuviera esa oportunidad. Él sabe que aquí se perdonan todos los errores, se juega con tranquilidad, con confianza, con seguridad porque aquí nos equivocamos todos y no ha sido ningún error, ha sido tomar la decisión de tirarlo y el portero ha estado acertado. Pedri ha sido fantástico y lo celebramos además", agregó.

También valoró a los posibles rivales en cuartos de final. "Reitero lo que comentamos ayer, es que estas semifinales son las semifinales de una Eurocopa. Están los mismos equipos, estamos los mismos equipos con los mismos jugadores, con las mismas ganas de ganar. Es que es una competición durísima, exigente y que hay que poner en valor. Nada más lejos de que sea una competición de segundo nivel", apostilló.

Igualmente habló de la opción de albergar en España una posible Final Four de este torneo. "Indudablemente me encantaría jugar una competición en nuestro país, con la afición volcada, como se encuentra actualmente. Me encantaría, ojalá tuviéramos la posibilidad de... Bueno, primero habría que clasificarnos para la Final Four. Por supuesto pasar los cuartos, que no va a ser fácil. Pero claro, si tuviéramos esa posibilidad, claro que me gustaría", confesó.

Después alabó a Marc Casadó. "Pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio, y juega como un veterano. Una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación... Vamos, ha hecho un partido para enmarcar, ha sido fantástico. El comportamiento que tiene es de seguir creciendo y seguir mejorando. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años. Y, por supuesto que sí, otra grandísima noticia para el futbolista, para su club y, por supuesto, para el fútbol español y para la selección española", celebró De la Fuente.

"Esto no es más que también una reivindicación de que pongamos en valor al futbolista español, que son los mejores futbolistas del mundo. Lo digo siempre, es mi opinión, pero que necesitan oportunidad, seguridad, oportunidades, y no fallan nunca. Esta frase ya me la habéis oído ya muchas veces, pero creo que se demuestra que es así", subrayó.

"Aquí hay que seguir construyendo y picando piedra. Estamos contentos porque es un reconocimiento al trabajo, a una labor bien hecha por parte de todos, de los futbolistas especialmente, que son los auténticos artífices de este éxito. Por supuesto de todo el grupo de trabajo, el cuerpo técnico es fantástico, maravilloso, lo mejor que puedo encontrarme, y por supuesto de todos los que formamos esto que llamamos familia: todos los colaboradores, prensa, márketing, fisios, etcétera, etcétera, etcétera", enumeró el técnico de la 'Roja'.

"Pero esto es un trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y ahora lo que es más difícil, cuando uno alcanza un nivel, es mantenerlo. Tenemos que pelear por mantenerlo porque queremos estar ahí mucho tiempo y seguir consolidando esta posición. Todavía nos queda hasta llegar al número uno, pero creo que las primeras piedras están puestas para en un futuro conseguirlo", concluyó el seleccionador de España.