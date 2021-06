De la Fuente: "Espero que esta experiencia sea repetible en un futuro"

"Estos chicos van a alcanzar unos niveles importantísimos en el fútbol español"

El seleccionador español Sub 21, Luis de la Fuente, se mostró "muy orgulloso" de haber dirigido a la Absoluta en ese extraño amistoso ante Lituania (4-0), disputado en Butarque, y destacó que estos chicos van a alcanzar "unos niveles importantísimos en el fútbol español" y deseó que esta situación sea "repetible en el futuro".

"Estoy disfrutando de lo que hago, estoy donde quiero, me siento feliz y estoy a disposición de lo que marque la RFEF. Me siento capaz de todo, pero no con urgencia ni inmediatez. Tenemos al mejor seleccionador para la Eurocopa y deseo que Luis Enrique nos lleve a ganar la Eurocopa y que dure muchos años en el cargo. Sólo espero que vayan cumpliéndose los tiempos y no tengo prisa por alcanzarlos", dijo en rueda de prensa.

"Me siento orgulloso por los chavales que han tenido un comportamiento excepcional durante estos dos años que llevamos jugando juntos. El rendimiento deportivo y el crecimiento humano ha sido excepcional. Estoy orgulloso por eso, por haber podido disfrutar de muy buenas personas, de grandes valores y he aprendido mucho de ellos. Cada día ha sido una aprendizaje continuo y bueno. Van a alcanzar unos niveles importantísimos en el fútbol español", avanzó el técnico riojano.

Preguntado si prefiere el título continental conseguido hace dos años con la Sub-21 o este triunfo con 'La Roja', el entrenador español lo tiene claro, y recordó que "aquel triunfo fue irrepetible". "Hemos tratado de poner en valor el momento que íbamos a vivir, era un momento único en nuestras vidas y Dios quiera que se pueda volver a repetir", incidió.

"Pero quería transmitirles eso, la oportunidad que teníamos hoy, debutar y dar espectáculo en unas circunstancias difíciles para toda la sociedad y saber que iban a estar pendientes de nosotros mucha gente. Les dije que tiraran de corazón y valorasen el momento que iban a vivir esta noche", añadió De la Fuente en su comparecencia en Butarque, y aseguró que no ha hablado con Luis Enrique todavía tras la victoria.

Preguntado en estas ocasiones, el técnico dijo que Manu García es posible que tenga "la nariz rota" tras su golpe y confirmó que "un número indeterminado de jugadores se quedarán con la Absoluta para trabajar en esa burbuja paralela". "Pero no sabemos todavía quienes son", agregó.

Por último, en relación a la lista de los Juegos Olímpicos fue muy previsor. "Es una situación dificilísima la que estamos viviendo. La previsión no vale ni para mañana. Hay que ir hora a hora. Vamos a estar esperando, yendo día a día, viendo la evolución de los jugadores y cuanto más tarde, dentro de los márgenes de tiempo, intentaremos demorar la decisión lo máximo posible para acertar lo máximo posible", finalizó.

