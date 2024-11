De la Fuente: "Hemos creído oportuno que Yamal no se desplazara para un trámite que no hacía falta"

LAS ROZAS (MADRID), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que habían considerado "oportuno" que el extremo del FC Barcelona Lamine Yamal no se concentrase con la selección para los partidos ante Dinamarca y Serbia de la Liga de Naciones porque su club ya les había enviado "los informes pertinentes" de su lesión de tobillo y se mostró optimista de cara a contar con el capitán Álvaro Morata.

"Lamine Yamal tiene una lesión y el Barça nos han enviado los informes pertinentes, por lo que hemos creído oportuno que no se desplazara para volver a pasar un trámite que no hacía falta. Le deseo que se recupere lo antes posible. Nosotros estamos todos dispuestos para afrontar los partidos importantes que tenemos", comentó De la Fuente a los medios antes de asistir a la Gala de los Premios MARCA.

El riojano incidió en que lo que le molesta de esta situación "son las desgracias y las lesiones". "Si hubiera habido partidos de otras características también hubiera habido bajas. Solo puedo desear que se recuperen rápidamente los lesionados, y que puedan estar tanto en su club como en la selección lo antes posible", recalcó.

Sobre Álvaro Morata, confirmó que "está pasando pruebas" y que si no les "indican lo contrario" estará en la convocatoria. "Hasta este momento no tenemos noticias de que haya tenido un inconveniente con las pruebas. No sé qué pasará dentro de una hora, pero el viernes y el sábado hablé con él y estaba perfecto", concluyó.