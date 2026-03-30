De la Fuente: "Igual que yo respeto a los clubes, exijo que ahora respeten a la selección"

Luis de la Fuente, head coach, attends the press conference to announce his squad list for Spain Team at the Ciudad del Futbol on March 19, 2026, in Sevilla, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha confirmado que van a "refrescar el equipo" este martes en el partido amistoso ante Egipto en el RCDE Stadium, sin desvelar si habrá minutos para el portero Joan Garcia y afirmando que la decisión ya está "tomada", y ha pedido a los clubes que "respeten a la selección" igual que él los respeta a ellos.

"Nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. Llevábamos tiempo con el foco puesto, pero no de esa manera, centrados como estamos actualmente. Estamos con el foco centrado únicamente en el Mundial. De igual manera que yo respeto a los clubes todos los días del año, exijo que ahora respeten a la selección. Es nuestro derecho jugar estos partidos y para nosotros son muy importantes", declaró en rueda de prensa.

Por eso, ante la preocupación de los clubes por las lesiones en el parón internacional, pidió empatía. "Yo pienso en mi selección. De la manera que yo soy empático con otros, exijo que sean empáticos conmigo. Mañana sacaremos el mejor equipo. Tantos riesgos corren los jugadores del Barça como los del Real Madrid o los del Atlético de Madrid. El fútbol tiene esas cosas, y afortunadamente para el Barça, tiene siete aquí, que es una buena señal. Tengo una responsabilidad con un país y tengo que sacar los mejores jugadores que hay", expresó.

Sobre el duelo, explicó que habrá cambios. "Vamos a refrescar el equipo, es una decisión que ya teníamos tomada desde que terminó el anterior partido, pero vamos a sacar un equipo muy competitivo porque queremos seguir ganando. Necesitamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros y eso demanda sacar un muy buen equipo. Tendrán que jugar los que tengan que jugar. Ahora están en la selección y la selección también demanda máximo rendimiento", indicó.

"Es un partido de los mal llamados amistosos. Nos estamos jugando el primer puesto del ranking mundial y queremos seguir así. Tenemos que sacar un equipo muy competitivo y que nos ofrezca toda la confianza. Los que salgan van a ser muy buenos también, y en la portería veremos cómo se desarrolla el partido y qué portero es el que inicia y quién termina", añadió.

Sin embargo, no desveló si Joan Garcia podrá debutar con la absoluta. "La decisión la tenemos tomada. El portero que juegue mañana de inicio no lo sabe todavía, se sabrán mañana, y hasta mañana no voy a adelantar nada aquí. Me gusta que se enteren antes los jugadores", dijo. "No es que quiera jugar al escondite, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Vamos a tomar las decisiones que hay que tomar con la mayor serenidad para ganar el partido. Si creemos que eso nos lo posibilita cambiar de portero, igual se hace, de igual manera que si creemos que hay que cambiar un central, un delantero o un extremo", apuntó.

"Vamos a sacar un equipo muy fuerte y competitivo para el partido. Se tomarán las decisiones siempre para seguir manteniendo la intensidad, el nivel y terminar ganando el partido. Para nosotros no existen amistosos. Queremos llegar al Mundial siendo números uno del mundo y eso pasa por ganar mañana", prosiguió.

También dio un "consejo" a quienes quieran pitar a Joan Garcia. "Que deje la tentación en su casa y que aquí venga a animar a la selección española. Espero que nos dejemos ya de localismos. Aquí no son de ningún club, aquí son de la selección española. Están aquí representando a la selección española. Yo invito a esa persona a que venga solo a animar, y si no, si viene aquí a pasar un mal rato, que se quede en su casa", subrayó.

Sin embargo, no aclaró si jugará Lamine Yamal. "Si estamos pensando en sacar mañana un equipo muy competitivo y para ganar, puede entrar en la quiniela. Durante el partido veremos qué es lo que más nos interesa. Hay que refrescar al equipo para estar en las mejores condiciones para competir mañana al máximo nivel y para no cansar a ciertos jugadores. Yo pienso en todos, yo no pienso solo en uno. Entiendo que cada uno tenga su corazoncito, pero yo tengo que pensar en 26 corazones y tratamos de cuidar a todos por igual", expuso.

Además, afirmó que el barcelonista es "muchísimo mejor futbolista de lo que era hace dos años, pero todavía no tan bueno como lo va a ser dentro de otros dos". "Está en una evolución excepcional, está madurando muchísimo, su aportación cada día al equipo es mayor, tiene ese toque que es muy atractivo para el resto de los compañeros que capta la atención de todos y cada día tiene más peso en el equipo siendo tan joven. Todavía le queda muchísimo recorrido y todavía la mejor versión de Lamine está por llegar. Está ahora en un momento dulcísimo. Está fantástico, está rapidísimo, está resistente, está con el talento que tiene, esos chispazos de genialidad que tiene constantemente. Está en uno de los mejores momentos de su corta carrera", relató.

Sobre cuántos de los 26 futbolistas son fijos para el Mundial, aseguró que tienen "un grupo sólido y ya consolidado", pero avisó que habrá "contratiempos". "Va a haber lesiones y algún jugador de los que creemos ahora mismo que son fijos que no esté. Hemos tenido ahora la lesión de Mikel Merino, que es uno de los que pensaríamos que era fijo, Fabián, Nico, que está tardando en recuperarse mucho... Vamos a esperar, pero hay ya 20-22 jugadores que sabemos que nos gustaría que estuvieran", afirmó.

Luego, matizó la cifra. "Es muy difícil hablar de lo que va a pasar de aquí a dentro de dos meses. Hay una base muy sólida de jugadores que han repetido en una y otra concentración. He dicho 22 como podía haber dicho otro número. Lo importante es que el equipo está hecho y la gente que tiene que seguir acompañándonos, también", aseveró.

También cree que Mikel Merino y Nico Williams van a llegar "en perfectas condiciones" a junio. "Veremos cómo se desarrolla su recuperación, sobre todo la de Mikel Merino. Pero yo confío mucho en él. Mikel está muy ilusionado, con muchas ganas y vi que tiene un carácter tremendo y está hecho de una pasta diferente. Creo que se va a recuperar", expuso.

Tampoco descarta a Eric Garcia. "Eric ha estado conmigo en la Sub-19, la Sub-21, en los Juegos Olímpicos... Es un futbolista no solo contrastado, sino muy querido por la RFEF y por mí especialmente. Posibilidades tiene todas. Estaba en un momento muy bueno, tuvo una pequeña lesión que quizás le ha impedido estar con nosotros; en otras circunstancias hubiera estado en esta concentración", manifestó.

"Queda mucho por delante, las puertas se van a abrir para muchos porque va a haber circunstancias que me van a invitar a tomar esas decisiones. Ojalá ya estén Eric y otros muchos recuperados y en perfectas condiciones y tengamos esa dificultad a la hora de hacer una lista de 26 porque hay grandísimos futbolistas en España", continuó.

En otro orden de cosas, De la Fuente confesó que le "encanta" que España sea una de las favoritas en el Mundial. "A todo el mundo le gusta que hablen bien de uno. Negar una situación que creo que es evidente, y viniendo esos halagos del exterior... El que tenga dudas de que Francia es otra candidata a ganar el Mundial, o Inglaterra, Alemania, Argentina, Brasil... ¿Que en esa relación de selecciones también está España? Claro que sí. Ahora, esto no garantiza nada, tendremos que hacerlo muy, muy bien, tener una actuación casi perfecta para tener posibilidades de ganar. Yo no escurro el bulto, además me gusta que la gente nos valore, pero siendo conscientes de que hay otras selecciones tan potentes como nosotros", advirtió.

"Ilusiona cualquier reto que tenemos entre manos. Yo lo que quiero es que siga la gente exactamente igual de excitada, de ilusionada, viviendo con esta pasión que está viviendo la selección. Ese espíritu del 2010 se vive ahora con esta selección. Lo más bonito es que alguien despierte interés e ilusión en un país", finalizó.