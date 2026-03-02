De la Fuente: "Lamine Yamal lo ha pasado mal y se fue injusto con él"

Archivo - 14 July 2024, Berlin: Spain's coach Luis de la Fuente celebrates with player Lamine Yamal after winning the UEFA Euro 2024 final soccer match against England at the Olympic Stadium. Photo: Christian Charisius/dpa - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha comentado este lunes que Lamine Yamal "lo ha pasado mal" y cree que se ha sido "injusto" con el jugador del FC Barcelona, al que desea que "disfrute del fútbol, de sus compañeros y su familia".

"El nivel de Lamine Yamal es consecuencia del trabajo y el talento, y nadie habla de ello. Lamine lo ha pasado mal y se fue injusto con él. Ha demostrado madurez para superar con 18 años esa situación, llevándolo con naturaleza. Yo lo que quiero es que disfrute del fútbol, de sus compañeros y su familia", apuntó el seleccionador nacional en una entrevista concedida a RNE.

De la Fuente señaló que a Lamine Yamal "se le ha atacado de forma injusta". "Que si la fiesta, que si tal... Él tiene que hacer lo que te dé la gana. Cuando hablamos de un futbolista nunca se pone en valor que hace esas cosas porque está tres horas al día entrenando, con psicólogo, nutricionista, recuperador... Algún día tendrá derecho a pegarse una fiesta o hacer lo que le dé la gana", razonó.

En cuanto a una posible convocatoria de Joan Garcia, el riojano destacó que le conoce "muy bien" pero que las circunstancias en forma de lesión ni siquiera dieron la posibilidad de que entrara. "Tuve una conversación con él y le dije que siguiera su camino, que no escuchara lo de fuera y que siguiera así", confesó.

"Entre los 10 mejores porteros del mundo, seis son españoles, es mi opinión, y alguno de ellos se va a quedar fuera. No vamos a despreciar el trabajo de los otros. Nadie habla de David Raya en el Arsenal o de Alex Remiro, enseguida nos olvidamos de eso. Tendrá que venir el día que tenga que venir. Sopesamos todo y tomaremos una decisión siendo justos y honestos con nuestra forma de pensar", analizó el de Haro.

En cuanto al debate, el técnico afirmó que vive "ajeno" y que no le afecta sus decisiones. "Antes leía y escuchaba todo, hasta que me di cuenta de que me hacía daño. Eso me hacía no ser libre y coherente. Ahora no escucho ni veo ni leo nada referente a mí. Eso me da total autonomía, convencido de qué quiero hacer", zanjó.

De la Fuente también abordó la posible ausencia en la lista del Mundial de dos pesos pesados como Dani Carvajal y Álvaro Morata. "La relación que tenemos con estos jugadores trasciende lo deportivo, es más que lo profesional. Morata y Carvajal están perfectamente integrados a ese concepto que hemos construido de familia. Cuando veo que están en un mal momento yo lo sufro. No soy solo su seleccionador, soy algo más, y eso me enorgullece. Quiero lo mejor para ellos", razonó.

Además, el riojano incidió en que cuando algún jugador está lesionado habla con él, y que si no tiene que ir, no lo hará. "Saben que tomo las decisiones, poniendo en valor el plano deportivo. No me siento hipotecado a tomar decisiones con nadie por mucha relación que tenga. Cuando he llevado a un jugador, otros se han tenido que quedar y no ha habido ningún reproche. Sé que lo van a entender porque son buenas personas y saben que nos movemos en esos códigos", añadió.

Una situación diferente viven Mikel Merino y Nico Williams, ambos lesionados, pero a los que el seleccionador espera para el Mundial. "La lesión de Merino no nos han garantizado si puede ser de dos, tres o cuatro meses. Su actitud es del menor tiempo y tiene mucha positividad. Soy optimista y creo que se recuperará. Nico es otro tipo de lesión, se encuentra muy bien estos 15 últimos días. Si sigue en esta línea no estará para la 'Finalissima', pero de cara al Mundial sí", dijo.

Sobre Rodri, el entrenador campeón de Europa subrayó que es un futbolista "con mucha pasión por su trabajo" y que eso le llevó a "precipitarse en plazos de recuperación" de una lesión muy grave. "Eso no le vino bien. Rodri quiso adelantar y el cuerpo te dice 'hasta aquí'. Ahora ha ido muy bien, él ha entendido que después de todo lo mejor era darle pausa y lo ha hecho", analizó.

"Para nosotros no es desconocido ni sorpresivo todo lo que está haciendo ahora. Tenemos una generación de futbolistas tan jóvenes que aún no hemos visto lo mejor de ellos. Aún nos queda ver cosas muy buenas de ellos, y Pedri es uno de ellos. Maneja mejor los tiempos del partido, se dosifica más, corre mucho, y si dosificara un poquito más sería mejor para su físico. Desde el principio veíamos el potencial que tenía Pedri y todavía tiene un margen de mejora excepcional", alabó al centrocampista canario.

Por último, el de Haro analizó el momento individual que viven los defensas españoles y resaltó que el único "dato objetivo" es que cuando van a la selección juegan "mejor". "Nuestra fortaleza es un grupo que lleva unido desde hace mucho tiempo, el acierto es decirle al futbolista lo que necesitamos de él día a día. Aquí vienen tranquilos y con seguridad, aunque en su club no tengan continuidad. Eso es determinante, por eso estoy tranquilo en esa posición y en todas", concluyó.