De la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Va a estar disponible para el primer o segundo partido"

El seleccionador español Luis de la Fuente durante la rueda de prensa posterior a la lista de convocados para el Mundial 2026. - DENNIS AGYEMAN

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador absoluto español, Luis de la Fuente ha comentado este lunes que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está "coordinados con los servicios médicos de todos los clubes", entre ellos el FC Barcelona, y que tienen el informe de que Lamine Yamal, así como el resto de lesionados, estarán "disponible para el primer o segundo partido" de la Copa del Mundo.

"Estamos coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. Las fechas, los datos y el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. Estamos hablando de una Copa del Mundo, los futbolistas quieren arriesgar. Lo haremos siempre dentro de ese margen de máxima seguridad y de confianza que tiene el fútbol", ha afirmado el seleccionador nacional en la rueda de prensa posterior a la lista de 26 jugadores que participarán en el Mundial 2026, anunciada en el 'Espacio Movistar'.

De la Fuente ha tenido palabras de cariño para Gavi, al que ha definido como "un jugador de la Selección Española". "Es un jugador muy querido en lo humano. Es, con todo el cariño, el juguete de todo el equipo. Futbolísticamente no tengo que definir a Gavi. La versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo es la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección", ha destacado.

El riojano ha confesado que Gavi tiene "un calado humano" muy alto en el grupo. "Esto es tan importante como lo puramente futbolístico. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado. El aspecto emocional que va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un Mundial es enorme", ha subrayado.

En cuanto a un jugador clave como Pedri, ha recordado que su lesión en la Eurocopa fue "durísima" y que la sufrieron mucho. "Es un compañero muy querido y muy valorado, y una figura y una dimensión futbolística muy alta. Estoy feliz de que tenga ahora esta oportunidad. Está preparado para hacer muchísimas más cosas y las va a hacer", ha explicado.

Otro nombre propio del que habló el técnico campeón de Europa fue Álex Baena, al que ve con "un gen especial" y "carácter de selección". "Cada vez que viene a la selección rinde a un nivel altísimo. Tiene total y absoluta confianza. Sé que lo que le vamos a pedir y entiende perfectamente lo que le demandamos en su posición. Estamos tranquilísimos y vamos a ver un rendimiento como el que ha dado hasta ahora, tanto en su club, el año pasado, como con nosotros en la selección", ha dicho.

Una de las sorpresas de la temporada ha sido Víctor Muñoz, que disputará su primer Mundial, y que ha aparecido en la Liga durante toda la competición con "una energía y un rendimiento fantástico". "Este último tramo de temporada ha sido especialmente brillante. Nos aporta velocidad, cambio de intensidad y ritmos de los partido. Puede jugar en las dos bandas, incluso por dentro, pero sobre todo nos da una energía que vamos a necesitar en muchos partidos. Va a superar todo lo que podemos imaginar", ha analizado.

Por último, ha hablado de Alex Remiro, una de las grandes ausencias de la lista: "Simplemente es una conversación privada, pero simplemente le he transmitido que no iba a estar con nosotros. Y lo ha entendido perfectamente. Es un futbolista totalmente integrado en nuestra mentalidad. Nuestro grupo, nuestra familia, acepta de igual manera cuando está otro".