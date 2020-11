De la Fuente: "Les doy un sobresaliente, pero queremos la matrícula de honor"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador española de la Sub-21, Luis de la Fuente, puso un "sobresaliente" a sus jugadores tras conseguir la clasificación para el Europeo de la categoría, que comenzará en marzo del próximo año, pero aseguró que quieren la "matrícula de honor" porque se trata de un grupo que "atesora mucho talento".

"Estamos muy contentos, satisfechísmos de haber conseguido el objetivo de esta manera. Y también estamos contentos por el crecimiento que vamos viendo en estos jugadores. El partido se ha decidido en el segundo tiempo porque nos hemos encontrado un rival muy organizado que defendía muy bien, nos costó esa fluidez, pero luego lo conseguimos, los cambios reactivaron al equipo y el balón empezó a correr más", analizó el técnico.

"El partido comenzó a cambiar en la segunda parte, maduramos al rival y de ahí la importancia de tener buenos jugadores, comprometidos. A estos jugadores les da igual entrar en un minuto o en otro. Tienen una gran calidad", destacó el seleccionador español Sub-21.

"Estoy muy contento porque el equipo tiene recursos, sabe cuándo tiene que jugar contra rivales de mucha intensidad defensiva, y eso es un detalle de madurez futbolística. Les daría un sobresaliente, pero queremos la matrícula de honor. El 'cum laude', u otra nota superior, se la merecen porque ha sido una fase de clasificación muy buena y -reitero- el crecimiento de los jugadores de hace casi dos años es visible. Con esta garantía somos optimistas y tengo una gran ilusión y esperanza para el Campeonato de Europa, donde vamos a competir bien", añadió.

Además, De la Fuente destacó que se trata de un "grupo muy unido, no hay ninguna discrepancia en ningún concepto", a consecuencia del penalti lanzado por Roberto López. "El tema de los penaltis lo tenemos hablado, Óscar, Guillamón y Roberto, también Brahim, que es especialista. Simplemente ha mirado al banquillo, había tres, y siempre les digo que tomen la decisión sin comprometer ninguna tensión, y Roberto ha decidido tirarlo. No he influido para nada en ese sentido porque está marcado quién lanza cada una de las jugadas de estrategia o balón parado", dijo.

"De lo que más orgulloso me siento es de mis jugadores y su crecimiento. Y también de mi grupo de trabajo. Yo soy la cabeza visible de un grupo excepcional, que siempre están a mi lado, también en los momentos difíciles, y participan en todas las decisiones. Y orgulloso de ver un grupo de jugadores tan jóvenes y con tanto talento y miran en una dirección y en un mismo sentido. Soy un afortunado de poder participar en este grupo de trabajo. Estoy desendo que llegue marzo para ponernos manos a la obra con este grupo que creo que puede conseguir objetivos importantes", afirmó.

Por último, preguntado por la integración de Pedri en el grupo, ausente este martes por precaución, dijo que es "uno más". "Estaba para jugar, pero tuvo algunas molestias y no queríamos arriesgar. No era necesario correr riesgos y preferimos darle descanso. Se integró de manera sensacional en el grupo. Le hacen sentirse parte del grupo rápidamente, e insisto, está más que integrado después de diez días viviendo con tanta intensidad -y las anteriores convocatorias- podemos decir que ya son amigos", sentenció.