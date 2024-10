De la Fuente: "A mí me dijeron siempre que el deporte de elite era insano"

Luis de la Fuente, head coach of Spain Team, attends his press conference to announce the list of summoned players ahead the UEFA Nations League football matches of Spain Team against Dinamarca and Serbia at Ciudad del Futbol on October 4, 2024, in Las Ro

Luis de la Fuente, head coach of Spain Team, attends his press conference to announce the list of summoned players ahead the UEFA Nations League football matches of Spain Team against Dinamarca and Serbia at Ciudad del Futbol on October 4, 2024, in Las Ro - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, mostró su apoyo al capitán del equipo, Álvaro Morata, que confesó haber tenido problemas de salud mental, y afirmó que todo "se supera y soporta mejor" en un lugar como la selección donde "están muy unidos para todo", asegurando además que a él siempre le dijeron que "el deporte de elite era insano".

"Álvaro es admirable, una gran persona, un grandísimo jugador, un gran capitán y que todo se supera y se soporta mejor cuando se tiene sentimiento de ser algo más que un grupo de jugadores que se juntan para jugar", señaló De la Fuente en rueda de prensa, calificando al grupo como "una familia" y que están "muy unidos para todo, para lo bueno y lo menos bueno".

Preguntado por el impacto negativo de tener redes sociales y estar muy expuesto, advirtió que "no hay nada malo" en tenerlas "si se usan responsablemente y con formación". "Seguramente, ahora hay más información y somos más conscientes de ello y eso te hace estar más sensible a estas situaciones. El deporte de élite, a mí siempre me dijeron que era insano. Es un peaje que a la larga desgasta y te genera inconvenientes y problemas, pero como uno es deportista convive con ello y en cualquier caso hay que ser fuerte para superar esas situaciones", admitió.

El preparador del combinado nacional explicó que estar en la selección no se limita solo "a una relación seleccionador con jugadores que vienen y se van, esto va mucho más allá. Tenemos una convivencia, una cercanía, una amistad, un cariño, y cuando alguien pasa por situaciones límite, pues hay que estar con él, sea de estrés, de situaciones mentales, o una torcedura de tobillo, cada una hay que tratarla como corresponde", argumentó.

El de Haro no quiso lamentar la cantidad de lesiones que está sufriendo y que son "la parte más fea de este deporte". "Nadie es sustituible, todos son insustituibles, pero es verdad que al que le toca ahora tiene esa oportunidad que desgraciadamente el fútbol te ofrece por estos motivos de simplemente salir a demostrar los grandes futbolistas que son", apuntó.

De la Fuente no olvida que hay muchos jugadores que no pueden "demostrar todo el potencial" porque tienen "otro jugador 'top' delante", pero insistió en que "es el momento de salir a demostrar todo el potencial que hay de muchos futbolistas que hay en España y que están capacitados para estar al nivel 'top'". "Este sábado es una de esas oportunidades y estamos muy tranquilos en ese sentido porque los jugadores que tenemos son muy buenos y no se va a echar en falta a nadie porque los que están van a rendir a un nivel fantástico", indicó.

En este sentido, aseguró que están "al margen" de lo que se diga desde fuera después de haber desconvocado a Yéremi Pino por precaución. "Estamos haciendo lo que tenemos que hacer bajo la gran responsabilidad que tenemos, que es confeccionar un equipo competitivo que represente a un país. Creo que ya es suficiente responsabilidad e importancia las decisiones que tenemos que tomar", remarcó.

"Yeremi estaba evolucionando muy bien y teníamos idea de que iba a poder participar este sábado, pero desgraciadamente, el miércoles, me comunicad que no estaba seguro y le agradezco la sinceridad y la honestidad de decir que no iba a poder estar a la altura. Aquí siempre vamos a cuidar a los futbolistas y ellos quieren estar aquí en las mejores condiciones como les exigimos nosotros", subrayó el seleccionador.

"Es fácil mantener la tensión en este grupo porque es que es un grupo que es insaciable deportivamente. Con estas seis bajas que tenemos, los que se incorporan saben que nuestra exigencia es máxima y se integran rápidamente en esa idea y es muy fácil transmitirles la importancia de cada partido. No nos vamos a excusar. Parece ya que tienen que jugar siempre Nico (Williams) y Lamine (Yamal) y jugarán cuando creamos que la lectura del plan del juego es más interesante para nosotros", prosiguió en relación a las bajas, sobre todo la del extremo del Athletic.

De la Fuente no quiso "especular" con el tema de la plaga de lesiones, que ve como "un compendio de muchas cosas" y que es algo que "todas las partes deben discutirlo". "Seguramente todo el mundo lo está relacionando con el número de partidos que se están jugando, otros también quizás en la preparación física, porque desde julio empiezas a jugar partidos e igual te falta algo de una base más sólida. Creo que es momento para que todas las partes nos sentemos y organicemos los calendarios y seguro que buscaremos algo cercano a soluciones", apuntó.

Para el seleccionador, "lesiones ha habido toda la vida" porque el fútbol "es una actividad de riesgo y no hay nadie responsable, o todos". "Pero un futbolista no puede tener miedo a una lesión, pero una, muchas veces, te sitúa en tu lugar y te ayuda a pisar el suelo para que nadie piense que esta vida es todo un camino de rosas. Yo no recuerdo haber jugado un partido sin dolor. Las lesiones tan graves son lo que te hace daño, pero hay que seguir tirando hacia adelante", recalcó.

"SI ME HAN NOMINADO AL BALÓN DE ORO SERÁ POR ALGO"

A nivel individual, reiteró que Martín Zubimendi está preparado para suplir a Rodri Hernández porque "lleva haciendo partidos de estos mucho tiempo" y "tiene una categoría y unas sensaciones futbolísticas que desprenden seguridad por cada poro de su piel". "No tenemos ninguna duda ni con él ni con Aleix García si tiene que jugar él. Martín no se pone nervioso ni andando por el alambre sin cuerda, es un jugador muy maduro, tranquilísimo, y va a estar al nivel que vimos en la final de la EURO. Es un valor seguro, no falla nunca", expresó.

De la Fuente tampoco piensa en dosificar a Lamine Yamal porque "es muy difícil dosificar en la selección". "Además cuando te estás jugando clasificaciones, te estás jugando europeos, te estás jugando un gran prestigio, una responsabilidad que como selección es incluso mayor que cualquier club porque representamos a un país entero. No creo que la responsabilidad de dosificar o no, recaiga en la selección, que también lo hacemos, si lo consideramos oportuno, sino en los clubes", declaró.

Por otro lado, se mostró feliz por estar nominado al Balón de Oro al mejor entrenador aunque para él ya es "ganador". "Estoy emocionadísimo de estar solamente en una relación de seis, ya me parece un éxito para mí impensable. No sé si he hecho méritos, pero si alguien me ha colocado en esa terna, será por algo, nadie en el fútbol regala a nadie nada", aseveró.

Finalmente, De la Fuente eludió hablar más de la polémica con su contrato para centrarse en un "partido trascendente" como el de Dinamarca, "una gran selección" que cuenta con "una generación de futbolistas que está apareciendo también muy importante, además de unos veteranos muy reconocidos", que le exigirán sacar su "mejor versión".