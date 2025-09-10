De la Fuente: "Es el mejor momento de la selección desde que estoy, pero no es nuestro techo"

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, no esconde que se está viendo "el mejor momento" de la selección desde su llegada, pero insiste en que no es el "techo" de un equipo con "un margen de mejora grandísimo", aunque opina que "todavía es pronto" para ponerla a la altura del equipo que ganó el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012.

"Creo que es la mejor versión del equipo que se ha visto hasta ahora y que es el mejor momento de la selección desde que estamos, pero no es el techo que podamos tocar. A este equipo, yo no le veo techo, creo que hay una capacidad de mejora, de seguir creciendo, primero por el talento y actitud de los futbolistas, que son inagotables, insaciables", señaló Luis de la Fuente en una entrevista al programa 'El Larguero' de la cadena SER.

El de Haro recalcó que los internacionales "aceptan muy bien" el mensaje que les envía tras cada partido y entrenamiento. "Siempre les doy las gracias porque es difícil hacerlo tan bien, pero les digo que mañana hay que hacerlo mejor. Esto es en un ente vivo porque ya veis que se incorpora gente que aporta cosas nuevas y esa constante actualización de las posibilidades y de las condiciones del equipo, hace que piense que todavía queda margen de mejora grandísima", aseguró.

Y ante la comparación de esta selección con la que hizo historia entre 2008 y 2012, cree que "todavía es pronto" para decir si es mejor la actual y confesó que no entraría "nunca en ese debate" porque considera que "cada una de las selecciones fue grandiosa en su época, y esta también".

"Esta ha sido campeona en una Eurocopa histórica, nunca se había ganado de esa manera, inmaculada. A veces, el gusto es subjetividad", advirtió, declarando que jugadores de la actual jugarían en aquella 'Roja', al igual que al revés. "Algunos son muchos", apuntó.

Con todo, "posiblemente", se ve en su mejor momento al frente de la tetracampeona de Europa. "Creo que siempre mantengo un equilibrio y he disfrutado mucho siempre, pero, evidentemente, los resultados, y más que los resultados, el proceso y las maneras, es lo que me hace sentir más feliz. Creo que en ese proceso, que necesitaba un tiempo, pues se están viendo además resultados", expresó.

El técnico, que entiende "perfectamente" la crítica a su trabajo "cuando no es interesada y es documentada", dejó claro que "nunca" se planteó dejar la selección, pese a la tardanza en mejorarle y renovarle el contrato. "Estoy muy agradecido a la RFEF y la confianza que siempre han depositado en mí. Siempre hemos estado cerca y pensaba que había una lógica de negociación, para mí no hay mayor orgullo que ser seleccionador nacional", puntualizó.

De sus futbolistas, reiteró que ante todo son "buenas personas" y que Lamine Yamal "ha demostrado una madurez impresionante". "No es nada fácil aguantar esa presión con 16, 17 o 18 años y la vive con naturalidad, control y desparpajo", indicó del extremo, al que ve con "potencial" para ser el mejor del mundo. "Habláis mucho de Lamine, pero ¿qué me decís de Mikel Merino, Fabián, Pedri o Dani Olmo? Para mí, tenemos futbolistas que podrían ser considerados los mejores jugadores del mundo en sus posiciones", resaltó.

Preguntado por Aitor Karanka, nuevo director técnico de la RFEF, recordó que le conoce desde "hace mucho tiempo" y que, "por supuesto", necesitaban "una figura" como la del vitoriano "para muchas cosas" que ha tenido que hacer el de Haro y que "no" le correspondían. "Además, es un profesional muy valorado. Ha sido entrenador, muy bueno y con mucha experiencia en el fútbol y buena persona también. Entonces estamos encantadísimos de que esté con nosotros y nos acompañe en este viaje. Creo que vamos a hacer un gran equipo", manifestó.

Finalmente, confirmó que ha hablado con el centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez 'Gavi', baja en la última concentración por molestias en la rodilla derecha que se lesionó gravemente en noviembre de 2023. "Está triste, normal, está preocupado por esta posible intervención de menisco, si es que al final se realiza. Pero en cualquier caso es un jugador muy fuerte también, tiene mucho carácter y es en estas dos situaciones de donde verdaderamente uno sale algo más fuerte", concluyó.