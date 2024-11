De la Fuente: "Al minuto de las elecciones estaremos prolongando mi contrato"

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó su deseo de tener "estabilidad" en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como paso previo para que se "arregle" su "contrato" y se prolongue como quieren ambas partes, al tiempo que exigió "respeto" a sus decisiones como entrenador de España.

"Yo lo que deseaba es que se solucione toda la situación que estamos viviendo ahora en la Federación Española de Fútbol, para dar estabilidad, dar normalidad y para que también se arregle lo de mi contrato. Yo tengo contrato, claro que tengo contrato, pero sí mi situación", dijo este miércoles en una entrevista a Radiogaceta de los deportes de RNE, recogida por Europa Press.

De la fuente se refirió así a la queja que formuló hace algo más de un mes sobre su situación contractual. "Yo entiendo que esto se trata de estar felices ambas partes. Yo creo que estamos totalmente convencidos de que queremos continuar. Yo no tengo ninguna duda, yo estoy feliz desempeñando mi trabajo, y creo que la Federación también está feliz contando conmigo", apuntó el campeón de Europa.

"Simplemente habrá que dar una relación adaptada a la realidad, es así de sencillo. Llegará el día 16 de diciembre, si Dios quiere, y cuando haya elecciones seguro que al minuto siguiente estaremos sentados y acordando de nuevo prolongar la vinculación que tenemos", añadió, haciendo referencia a la fecha fijada para las elecciones a la presidencia de la RFEF.

Por otro lado, De la Fuente habló de las críticas que recibe por llamar a un jugador o a otro, sin hacerlas mucho caso eso sí. "No conozco la altivez, la arrogancia, no sé ni qué son, de verdad, no lo conozco. Sé que se dicen muchas cosas, a veces por ofender. Lo que creo es que es innegociable es el respeto", dijo.

"Yo trato a todo el mundo con el máximo respeto porque quiero que a mí se me trate exactamente igual. Yo exijo respeto porque yo me comporto con respeto. Uno tiene que tomar las decisiones pensando en qué es lo mejor para todo el equipo. Vivo total y absolutamente ajeno a lo que digan fuera. No te puede condicionar para nada porque lo primero que tienes que estar al tomar este tipo de decisiones es seguro", añadió.

Por otro lado, De la Fuente apuntó que lo más duro son "las lesiones de los futbolistas" y recordó el "orgullo" de ver a Rodri recogiendo el Balón de Oro hace unos días. "Fue un orgullo porque, además, siempre he declarado públicamente que para mí es el mejor jugador del mundo en su posición. Y, sobre todo, un motivo de una gran alegría porque fue a recogerlo en unos momentos muy difíciles, con una importantísima lesión", confesó.

"Espero que esté recuperado con los tiempos que tienen que cumplirse. Como son lesiones de larga duración, le costará, pero estoy deseando que este tiempo pase y tener de nuevo la posibilidad de contar con él, porque le aporta muchísimo al fútbol, al fútbol español y, por supuesto, también a su club", zanjó.