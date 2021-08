De la Fuente: "Había mucha tensión porque nadie quería perder ni correr riesgos"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador del combinado español de fútbol olímpico, Luis de la Fuente, expresó su felicidad por el pase a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio tras un partido ante Japón en el que hubo "mucha tensión porque nadie quería perder" y dejó claro que aunque ya se han asegurado la medalla ahora van a "luchar por el oro" ante Brasil.

"Me gustaría expresar lo feliz que estoy de estar aquí y habernos clasificado para la final en los Juegos Olímpicos porque eso significa que hemos asegurado nuestra medalla, pero, por supuesto, vamos a luchar por el oro", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

El riojano recordó que volaron a Japón con "la idea desde el principio de llegar a la final" y que para ello tuvieron que superar "un partido de muy alto nivel". "Somos dos grandes equipos que intentaban llegar a la final y había mucha tensión porque nadie quería perder ni correr riesgos, pero es el tipo de partido que esperas ver en una semifinal", admitió.

"Así que jugamos nuestro fútbol y me gustaría decir que creo que merecimos esa victoria. Jugar al fútbol y sufrir son dos cosas que van de la mano y a este nivel es imposible ganar de forma abrumadora. Estoy convencido de que el sufrimiento aporta valor a este equipo, sobre todo a un equipo que ha jugado tan bien, que se ha sacrificado tanto", añadió el técnico.

De la Fuente elogió a su rival, "un equipo increíble". "Japón ha mejorado mucho en los últimos años en todos los aspectos: técnica, táctica y físicamente. Es un equipo que tiene prestigio en todo el mundo", valoró.

A su lado, compareció el capitán Jesús Vallejo, que también reconoció que era un día "muy emocionante" y que no había sido "fácil" alcanzar la final. "En cuanto nos subamos en el autobús para ir al hotel, vamos a pensar en esa final porque eso está en nuestro ADN. No estamos pensando sólo en obtener una medalla, no podemos estar satisfechos sólo con la final", advirtió.

"Cuando estoy en el banquillo me gusta estar preparado para cualquier cosa. He jugado en esa posición antes en el Granada y en otros clubes y me gusta. Me gusta ayudar al equipo desde cualquier posición en la que me necesiten. Es una posición que exige mucho de ti, físicamente y de otra manera, pero me gusta jugar al fútbol estoy feliz jugando en cualquier posición en la que el equipo me necesite", sentenció el aragonés.